Site-urile de știri sunt strivite de noile instrumente A.I. ale Google: „Este ultima picătură”

„Armageddonul A.I. a sosit pentru organizațiile de știri online”, scrie The Wall Street Journal în condițiile în care chatboții înlocuiesc căutările pe Google, eliminând nevoia de a mai face click pe linkurile albastre ale site-urilor mass-media. Drept urmare, traficul pe care editorii s-au bazat ani de zile se prăbușește.

Traficul provenit adus din căutări pe Google versiunii de desktop și pentru dispozitive mobile ale site-ului HuffPost a scăzut cu puțin peste jumătate în ultimii trei ani, iar la The Washington Post aproape la fel de mult, potrivit firmei de analiză a pieței digitale Similarweb.

Business Insider a concediat în jur de 21% din personal luna trecută, o măsură pe care directoarea generală Barbara Peng a descris-o drept necesară pentru ca publicația online să „reziste scăderilor extreme de trafic aflate în afara controlului nostru”.

Traficul adus Business Insider din căutări pe Google a scăzut cu 55% între aprilie 2022 și aprilie 2025, conform datelor de la Similarweb.

Într-o ședință generală a companiei de la începutul acestui an, Nicholas Thompson, directorul general al The Atlantic, a declarat că trebuie să pornească de la premisa că traficul de la Google va scădea spre zero și că este nevoie de o transformare a modelului de afaceri.

„AI Overviews” de la Google omoară traficul către anumite articole

Introducerea anul trecut de către Google a funcției „AI Overviews” – care rezumă rezultatele căutării în partea de sus a paginii – a afectat dramatic traficul către articole ce conțin ghiduri turistice și sfaturi medicale, dar și către site-uri de recenzii de produse.

Este așteptat ca lansarea în SUA, luna trecută, a „Google AI Mode” – un efort de a concura direct cu servicii precum ChatGPT – să provoace un impact și mai puternic. „AI Mode” răspunde la întrebările utilizatorilor într-o conversație în stil chatbot, oferind mult mai puține linkuri.

„Google se transformă dintr-un motor de căutare într-un motor de răspunsuri”, a declarat Thompson într-un interviu pentru The Wall Street Journal. „Trebuie să dezvoltăm strategii noi”, a subliniat el.

Dezvoltarea accelerată a răspunsurilor fără click-uri în rezultatele căutării „este o amenințare serioasă pentru jurnalism și nu trebuie subestimată”, avertizează William Lewis, editorul și directorul general al The Washington Post. Lewis este fostul CEO al The Wall Street Journal.

Potrivit acestuia, The Washington Post „acționează cu urgență” pentru a se conecta cu audiențe anterior neglijate, pentru a urmări noi surse de venit și pentru a se pregăti pentru o „eră post-căutare”.

Google dă asigurări că nu vrea să înlocuiască presa

La New York Times, ponderea traficului venit din căutări pe Google a scăzut la 36,5% în aprilie 2025, față de aproape 44% acum trei ani, potrivit Similarweb.

Reprezentanții Google au declarat că rămân „angajați” în direcția trimiterii de trafic către web și că utilizatorii care dau click pe linkuri după ce văd „AI Overviews” petrec, în general, mai mult timp pe acele site-uri. Gigantul căutărilor online a mai spus că promovează linkurile către site-uri de știri și că nu afișează neapărat „AI Overviews” atunci când utilizatorii caută știri de actualitate.

Totuși, căutările pentru conținut inclus în articole mai vechi sau în materiale despre stil de viață pot genera astfel de rezumate.

Editorii de presă au fost afectați de apariția tehnologiilor încă de la începutul internetului.

Știrile digitale au decimat publicațiile tipărite, care anterior generau venituri consistente din anunțuri, publicitate și abonamente.

Platformele de social media precum Facebook și Twitter au direcționat mult timp trafic online către publicații, dar în cele din urmă s-au îndepărtat de prioritatea acordată știrilor. Căutarea a fost un motor constant de trafic timp de mai bine de un deceniu, în ciuda unor turbulențe cauzate de ajustările aduse algoritmului puternic al Google.

Acum, inteligența artificială generativă rescrie cu totul modul în care este folosit internetul.

Cum se adaptează site-urile de știri: „Este ultima picătură”

„AI nu era elementul care schimba totul, dar va fi de acum înainte. Este ultima picătură”, afirmă Neil Vogel, directorul general al Dotdash Meredith, care deține branduri precum People și Southern Living.

Când Dotdash a fuzionat cu Meredith în 2021, căutările Google reprezentau aproximativ 60% din traficul companiei, a spus Vogel. Astăzi, reprezintă cam o treime. Traficul total este în creștere, datorită unor eforturi precum redactarea de buletine informative și serviciul „MyRecipes”, pentru salvarea rețetelor culinare.

Multe site-uri de știri se confruntau deja cu tendințe sumbre, precum scăderea încrederii publicului și o concurență acerbă. Odată cu reducerea traficului din căutări, acestea pun un accent și mai mare pe conectarea directă cu cititorii prin inițiative precum conferințe live.

The Atlantic lucrează la consolidarea relației cu cititorii printr-o aplicație îmbunătățită, mai multe ediții ale revistei tipărite și o investiție crescută în evenimente, a spus Thompson într-un interviu recent. Compania a anunțat că veniturile din abonamente și publicitate sunt în creștere.

Directorii de la Politico și Business Insider – ambele deținute de editura Axel Springer – au subliniat de asemenea importanța implicării publicului și conectării cu cititorii.

O amenințare serioasă chiar pentru activitatea de bază a Google

În timp ce editorii încearcă să facă față schimbărilor pe care AI le aduce în domeniul căutărilor, aceștia caută și modalități de a-și proteja materialele protejate prin drepturi de autor. Modelele mari de limbaj care stau la baza noii generații de chatboți sunt antrenate pe date preluate de pe web, inclusiv articole de știri.

Unele companii media au demarat procese împotriva unor startup-uri de AI, în timp ce au semnat acorduri de licențiere cu altele. New York Times, de exemplu, a dat în judecată OpenAI și Microsoft pentru încălcarea drepturilor de autor și a anunțat recent un acord de licențiere AI cu Amazon.

Compania-mamă a Wall Street Journal, News Corp, are un acord de conținut cu OpenAI și un proces în desfășurare împotriva Perplexity.

Între timp, cursa „înarmării” cu AI generativ devine o amenințare serioasă chiar pentru activitatea de bază a Google: căutările.

Deși Google a declarat că a observat o creștere a numărului total de căutări pe dispozitivele Apple, un director Apple a spus în instanță, luna trecută, că numărul căutărilor Google în Safari – browserul Apple – a scăzut recent pentru prima dată în două decenii.

