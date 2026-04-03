Situație nemaiîntâlnită de aproape un an pentru ucraineni pe linia frontului, anunță Zelenski

Soldați ucraineni din brigada 43, pe frontul din Ceasiv Iar, pregătind de tragere un tun autopropulsat sovietic Pion. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că situația de pe linia frontului este cea mai favorabilă pentru țara sa din ultimele 10 luni, adăugând că trupele de la Kiev au dejucat o ofensivă a Moscovei luna trecută, informează Reuters.

„Ofensiva pe care o planificau pentru luna martie a fost oprită de acțiunile forțelor noastre armate. De aceea, rușii vor intensifica acum pur și simplu operațiunile de asalt”, a afirmat liderul de la Kiev, într-o declarație publicată vineri de biroul său.

Zelenski a declarat că a invitat negociatorii americani să viziteze Kievul în cadrul unei întâlniri online la începutul acestei săptămâni și că a primit „semnale pozitive” ca răspuns la propunerea sa.

„În general, linia frontului rezistă… Situația este complexă, dar este cea mai bună din ultimele 10 luni”, potrivit datelor serviciilor de informații ucrainene și britanice, citate de Zelenski.

Rușii atacă în plină zi

În timp ce trupele rusești nu reușesc să avanseze pe front, Moscova a lansat un atac vineri, în plină zi asupra mai multor ținte din Ucraina, notează AFP. De obicei, bombardamentele rusești se desfășoară în timpul nopții sau în zorii zilei.

Șeful diplomației de la Kiev, Andrii Sîbiga, a declarat că rușii au lansat vineri „aproape 500 de drone și rachete de croazieră”, iar cel puțin trei persoane au murit, potrivit autorităților.

„Așa răspunde Moscova la propunerile de armistițiu de Paște din partea Kievului, cu atacuri brutale”, a scris ministrul ucrainean de externe pe platforma X.

O persoană a fost ucisă la Butcha, lângă Kiev, iar alte două au murit în regiunea Jîtomir (centru) și la Harkov, aproape de linia frontului din est, potrivit autorităților locale.

Acest atac aerian de amploare, care ilustrează un nou episod de raiduri în plină zi, a determinat compania ucraineană de electricitate Ukrenergo să anunțe întreruperi de curent de urgență „în mai multe regiuni”.

Rachetele și dronele rusești continuau să amenințe Ucraina la mijlocul zilei, au avertizat autoritățile locale.

Armata rusă a pierdut teren

Un eșec dur pentru armata rusă a fost consemnat într-o analiză recentă făcută de AFP, pe baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Trupele Moscovei nu a înregistrat niciun câştig teritorial în Ucraina în luna martie, o premieră din septembrie 2023, retrăgându-se chiar în unele locuri în faţa forţelor Kievului, conform analizei citate.

Armata rusă a încetinit înaintarea de la sfârşitul anului 2025 sub efectul contraofensivelor din sud-estul ţării, cucerind 123 km² în februarie, ceea ce constituie deja cea mai mică avansare din aprilie 2024.

ISW a atribuit această încetinire a armatei ruse din ultimele luni contraofensivelor ucrainene, dar şi „interdicţiei impuse Rusiei de a utiliza terminalele Starlink în Ucraina” şi „eforturilor Kremlinului de a restricţiona accesul la Telegram”.

Aplicaţie de mesagerie, foarte populară în Rusia, inclusiv pe front, este aproape inutilizabilă în ultimele luni din cauza blocajelor impuse de autorităţi, în timp ce Moscova îşi încurajează activ cetăţenii să opteze pentru platforma Max, pe care puterea o promovează ca „mesagerie naţională”.

La fel ca în februarie, Rusia a cedat teren pe porţiunea sudică a liniei frontului, între regiunile Doneţk şi Dnipropetrovsk. În această zonă, Rusia a pătruns pentru prima dată în iunie 2025 şi ocupa peste 400 km² la sfârşitul lunii ianuarie. Această zonă de control s-a redus la 200 km² în februarie, apoi la 144 km² în martie.

La patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, Moscova ocupă puţin peste 19% din teritoriu, cea mai mare parte fiind cucerită în primele săptămâni ale conflictului.