„Siturile nucleare nu trebuie niciodată atacate”. Agenția ONU pentru energie atomică, „profund îngrijorată” după noile atacuri raportate de Iran asupra centralei de la Bushehr

Un crater de mari dimensiuni rezultat în urma unor lovituri aeriene, lângă buncăre aflate într-o bază aeriană din apropierea Aeroportului Internațional Bushehr, la 7 martie 2026. Foto: AFP / AFP / Profimedia.

Zona din jurul centralei nucleare de la Bushehr a fost atacată pentru a patra oară în timpul actualului război, au anunțat oficiali iranieni, în contextul în care SUA și Israel continuă să vizeze infrastructura energetică și alte obiective industriale iraniene, notează BBC.

Un angajat al centralei a fost ucis în atac, a transmis Organizația pentru Energie Atomică a Iranului. Instituția a acuzat SUA și Israelul, însă niciuna dintre cele două țări nu a confirmat că ar fi responsabilă.

Bushehr este singura centrală nucleară funcțională a Iranului și a fost finalizată cu sprijinul Rusiei.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că a fost informată despre atac și și-a exprimat „profunda îngrijorare”. „Nu a fost raportată nicio creștere a nivelului de radiații”, a precizat instituția pe X.

Agenția a subliniat că siturile nucleare și zonele din apropiere „nu trebuie niciodată atacate” și a cerut „maximă reținere militară” pentru a evita un accident nuclear.

Rusia își evacuează personalul

Autoritatea nucleară a Rusiei, Rosatom, a anunțat sâmbătă inițierea unei evacuări planificate a 198 de lucrători de la centrala atomică Bushehr.

„Conform planificării, am început astăzi faza principală a evacuării. La aproximativ 20 de minute după acel atac nefericit, autobuzele au plecat din gara Bushehr spre granița irano-armeană. 198 de persoane, mai exact – aceasta este cea mai mare evacuare”, a declarat șeful Rosatom, Alexei Lihacev, citat de agenția de știri TASS.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a condamnat atacul „malefic” de la centrală și a spus că instalațiile atomice trebuie ocolite de ostilitățile militare.

„Condamnăm cu fermitate această faptă malefică, care a dus la pierderea unei vieți omenești”, a declarat Zaharova.

„Atacurile asupra instalațiilor nucleare iraniene, inclusiv asupra centralei nucleare Bushehr, trebuie să înceteze imediat”, a adăugat ea.

Pe 27 martie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat suspendarea atacurilor asupra instalațiilor energetice pentru 10 zile, pentru a oferi Iranului timp „să încheie un acord”. Sâmbătă, el a reiterat pe platforma Truth Social amenințarea că „se va dezlănțui iadul” dacă Iranul nu va face acest lucru sau nu va redeschide Strait of Hormuz în termen de 48 de ore.

Între timp, Iranul a continuat să lanseze rachete către statele din Golf, Irak și Israel, iar fragmentele rezultate din interceptări au provocat pagube.

Atât forțele iraniene, cât și cele americane continuă să caute un membru al echipajului american dispărut, după ce un avion de vânătoare F-15 a fost doborât vineri. Potrivit presei americane, unul dintre piloți a fost salvat.

Potrivit autorităților iraniene, principalele componente ale centralei de la Bushehr nu par să fi fost avariate, iar funcționarea acesteia „nu a fost afectată”.

Programul nuclear iranian este de mult timp un punct de tensiune, care a dus la sancțiuni internaționale extinse. Războiul dintre SUA, Israel și Iran a început pe 28 februarie, la două zile după a treia rundă de negocieri indirecte SUA-Iran privind programul nuclear, desfășurate la Geneva.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a avertizat asupra riscului unui accident major, care ar putea „pune capăt vieții” în statele arabe din Golf aliate SUA.