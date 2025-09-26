Slovacia adoptă „un baraj constituțional în fața progresismului”. Ce prevăd controversatele amendamente

Parlamentul slovac a adoptat vineri un amendament constituţional ce limitează drepturile persoanelor LGBT şi face ca dreptul naţional să primeze asupra celui european în „chestiuni culturale şi etice” de acest tip, transmit AFP şi TASR, citate de Agerpres.

Textul ce restrânge drepturile cuplurilor de acelaşi sex a fost aprobat de 90 dintre cei 99 de deputaţi prezenţi, într-un Parlament cu un total de 150 de membri, din care 79 aparţin coaliţiei de guvernare formată din partidele Smer-SD (SMER – partid social-democrat), Hlas – socialna demokracia (Vocea social-democrată) şi Slovenska narodna strana (SNS, Partidul Naţional Slovac). Opoziţia nu a luat parte la vot, cu excepţia a nouă membri care s-au alăturat majorităţii.

„Republica Slovacă îşi menţine suveranitatea mai presus de toate în probleme de identitate naţională”, se arată în amendamente, în special în probleme culturale şi etice.

Votul, prevăzut iniţial pentru miercuri, fusese amânat sine die din cauza lipsei cvorumului, înainte de a reveni pe agendă vineri.

Amendamentul adoptat, care va intra în vigoare la 1 noiembrie, declară în mod explicit că mama este o femeie şi tatăl un bărbat. De asemenea, schimbările constituţionale adoptate vineri definesc genul pe baza criteriilor biologice şi consolidează drepturile parentale în interiorul sistemului şcolar.

La finalul lunii ianuarie, după publicarea acestui proiect de amendament, premierul slovac Robert Fico invocase „tradiţiile, moştenirea culturală şi spirituală a strămoşilor” pentru a ridica „un baraj constituţional în faţa progresismului” şi pentru a restabili „bunul simţ”.

„Există două sexe, masculin şi feminin”, definite la naştere, arăta propunerea guvernamentală, ce a reluat termenii folosiţi de preşedintele american Donald Trump în ziua învestirii sale. „Sexul nu poate fi modificat decât din motive serioase, în conformitate cu modalităţile ce vor fi stabilite de lege”, preciza proiectul legislativ. Acesta rezerva adoptarea de copii doar cuplurilor căsătorite, cu rare excepţii.

Documentul stipula de asemenea că „suveranitatea” Slovaciei cu privire la acest tip de „chestiuni culturale şi etice” ar trebui să primeze asupra dreptului european.

Preşedintele ţării, Peter Pellegrini, a scris pe reţelele sociale că respectă pe deplin decizia Parlamentului de a modifica Constituţia şi a remarcat că, într-o perioadă de diviziune socială profundă în Slovacia, o majoritate constituţională trimite un semnal puternic că există un consens în întregul spectru politic cu privire la o anumită problemă şi că un astfel de acord trebuie respectat, relatează TASR.

„Acesta este un vot ruşinos”, a reacţionat Michal Simecka, liderul principalului partid de opoziţie din parlament Progresivne Slovensko (Slovacia Progresistă), regretând „trădarea” membrilor opoziţiei, care au permis adoptarea textului pentru care, a spus el, guvernul nu avea majoritatea constituţională.

„Acest amendament va dăuna poporului slovac şi va pune sub semnul întrebării locul Slovaciei în UE şi în spaţiul său juridic”, a adăugat el în faţa jurnaliştilor, conform AFP.