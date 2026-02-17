SNSPA își suspendă cursurile miercuri, din cauza codului portocaliu de ninsoare și viscol în București

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a anunțat suspendarea tuturor cursurilor programate pentru miercuri, 18 februarie 2026, în contextul avertizării meteorologice cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și viscol emisă pentru București.

„Pentru siguranța studenților, a cadrelor didactice și a întregii comunități universitare, toate activitățile didactice se suspendă pe parcursul zilei de miercuri, 18 februarie 2026. Acestea vor fi reprogramate și recuperate ulterior, în conformitate cu deciziile adoptate la nivelul fiecărei structuri academice”, precizează universitatea.

SNSPA este prima universitate care anunță suspendarea cursurilor din cauza condițiilor meteo.

Miercuri vor fi închise toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu, unde cursurile se vor desfășura online.

Cod portocaliu de viscol și ninsori în București și 12 județe

Începând de marți, ora 20.00, intră în vigoare o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru București și 12 județe, unde se va depune un strat de zăpadă de până la 50 de centimetri.

În Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20…50 cm (echivalent în apă de 20…50 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60….85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Sunt vizate de această avertizare meteo Capitala și 12 județe: Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați. Alerta expiră miercuri, la ora 12, conform ANM.



Până la 45 cm de zăpadă în București

Conform prognozei speciale pentru București, în intervalul 17 februarie, ora 10.00 – 18 februarie, ora 8.00, vremea se va răci, cerul va fi noros și vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), iar seara sunt posibile depuneri de polei. Noaptea va ninge și se va depune un strat de zăpadă cu grosimi, în general, de 20–35 cm. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 25–40 l/mp.

Vântul va avea rafale de 50–70 km/h, va fi viscol și vizibilitate scăzută. Temperatura maximă va fi de 2–3 grade, iar cea minimă în jurul valorii de -1 grad.

Pentru intervalul 18 februarie, ora 8.00 – 19 februarie, ora 10.00, meteorologii anunță că până spre orele prânzului va continua să ningă (5–10 cm), astfel încât stratul total de zăpadă va avea grosimi variabile, în medie, de 25–45 cm. Temperatura maximă va fi de 2–3 grade, iar cea minimă între -5 și -3 grade.

În perioada 17 februarie, ora 10.00 – 19 februarie, ora 10.00, Capitala se află sub informare meteorologică de răcire a vremii. De asemenea, în intervalul 17 februarie, ora 10.00 – 18 februarie, ora 12.00, Bucureștiul este sub cod galben de precipitații însemnate cantitativ, polei și intensificări ale vântului.

Din această seară, de la ora 20.00 și până miercuri, la ora 12.00, în București va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu ce vizează ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și viscol.

