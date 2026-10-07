Soarta HBO Max, confirmată oficial de compania care a preluat platforma de streaming

HBO Max, una dintre cele mai longevive și populare platforme de streaming din România, va fuziona cu Paramount+ pentru a forma un serviciu unic de streaming al Skydance, noul gigant al divertismentului de la Hollywood, relatează The Verge.

Skydance este compania formată după ce Paramount Skydance, compania media a miliardarului David Ellison, a finalizat marți seara cumpărarea Warner Bros Discovery pentru 110 miliarde de dolari.

Într-un comunicat de presă care anunță finalizarea tranzacției, Skydance spune că HBO Max și Paramount+ se vor „uni în timp într-un singur serviciu” de streaming. Paramount+ este una dintre platformele de streaming care nu este disponibilă în România, ci doar în SUA și un număr limitat de țări.

În România și majoritatea Europei producțiile originale ale Paramount+ sunt difuzate pe SkyShowtime.

Deocamdată nu există detalii cu privire la momentul în care va avea loc unirea HBO Max și Paramount+ sau numele pe care îl va purta noua platformă de streaming. Ceea ce este cunoscut este că de aceasta se va ocupa Casey Bloys, directorul general al HBO.

Fuziunea celor două servicii de streaming ar putea ajuta Skydance să concureze cu Netflix, care a raportat ultima dată că avea 325 de milioane de abonați în luna ianuarie.

David Ellison, CEO-ul și președintele Skydance, le-a spus investitorilor încă din luna martie că, dacă achiziția Warner Bros va trece de obstacolele de reglementare din SUA, are în vedere unirea serviciilor de streaming ale companiei.

Ce se va întâmpla cu abonații HBO Max din România și numeroase alte țări?

Paramount+ este prezentă într-o mână de țări europene precum Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, dar și într-o serie de state sud-americane.

Platforma Paramount+ este cel mai cunoscută pentru crearea popularelor seriale semnate de cineastul american Taylor Sheridan: „Yellowstone”, „Tulsa King”, „Landman”, „Lioness” și altele. Ea deține de asemenea drepturile asupra francizei „Star Trek”.

Abonații Paramount+ vor primi cel mai probabil posibilitatea ca conturile lor să fie transferate automat pe noua platformă unificată a Paramount Skydance.

Este posibil ca această opțiune să le fie oferită și abonaților actuali ai HBO Max din România și alte țări. Exact acest lucru s-a întâmplat în martie 2024, când Warner Bros Discovery a înlocuit HBO Max cu o nouă platformă numită Max. Situația s-a repetat un an mai târziu, când Max a revenit la vechiul nume.

În cazul respectiv a fost însă vorba doar de o schimbare de nume, nu de platformă, care nu i-a afectat în vreun fel pe abonați.

Cealaltă variantă posibilă este ca viitoarea platformă unică a Skydance să necesite un nou abonament.

Pe lângă francizele de seriale populare precum „Yellowstone” și „Game of Thrones”, noua companie va avea de asemenea în portofoliul său două dintre studiourile legendare de film de la Hollywood: Paramount și Warner Bros.

Directorii Skydance nu au oferit până acum indicii că ar intenționa să renunțe la lansarea în streaming a filmelor produse de acestea după încheierea parcursului lor în sălile de cinema.