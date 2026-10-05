Socrul lui Călin Georgescu, audiat acum la DIICOT

Socrul lui Călin Georgescu, Vasile Moldoveanu, a ajuns luni dimineață la DIICOT, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul de înșelăciune care îl vizează pe ginerele său, potrivit Antena 3 și Digi24.

Tatăl Cristelei Georgescu a fost așteptat de numeroși jurnaliști în fața sediului DIICOT. El a refuzat să facă declarații.

Potrivit surselor citate, socrul fostului candidat la prezidențiale a fost citat la DIICOT pentru a explicații privind un transfer, în octombrie 2023, de 118.000 lei către Răzvan Leu, omul de afaceri care acuză că a fost înșelat cu peste 1.000.000 euro de Georgescu.

Tot luni, Călin Georgescu va fi scos din Arestul Central, pentru a asista la o percheziție informatică. Procurorii vor verifica filmările și mesajele din telefoanele confiscate în timpul perchezițiilor la vila lui din Mogoșoaia, potrivit Antena3.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro, după ce Curtea de Apel București a întors decizia primei instanțe, care hotărâse plasarea lui Georgescu sub control judiciar.

De când a fost arestat, susținătorii lui Georgescu au început să protesteze în fața Arestului Central al Capitalei.