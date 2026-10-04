Circa 1.000 au fost sâmbătă în fața Arestului Central, în a 5-a seară de proteste pentru Călin Georgescu

Susținătorii lui Călin Georgescu au protestat sâmbătă seară în fața Arestului Central al Capitalei, unde fostul candidat la prezidențiale se află în arest preventiv de marți.

La manifestația de sâmbătă, a cincea zi de proteste în fața Arestului Central, au participat circa 1.000 de persoane, potrivit Mediafax.

Susținătorii lui Călin Georgescu au scandat mesaje ca „O dorință sinceră: România liberă” și „Călin Georgescu este președinte”.

Georgescu se află în Arestul Central de marți, fiind arestat pentru 30 de zile într-un dosar în care este acuzat că a înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Liderul AUR, George Simion, anunțase vineri că membrii și simpatizanții AUR vor fi prezenți la Arestul Central, dar și în alte locuri din țară în care vor fi organizate manifestații pentru susținerea lui Călin Georgescu.

Sâmbătă, el a transmis un nou apel la „mobilizare”, menționând că le-a vorbit și „participanților internaționali” de la un eveniment din Polonia despre arestarea lui Călin Georgescu.

Simion, care nu a menționat numele evenimentului în mesajul său, a fost prezent la un Congres de Tineret la Chelm, conform unei postări de pe pagina de X a Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (European Conservatives and Reformists Party – ECR), al cărui vicepreședinte este.

Acuzațiile care îl vizează Călin Georgescu

Georgescu este acuzat de procurorii DIICOT de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat, într-un dosar care a pornit de la o plângere formulată de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu peste un milion de euro.

Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

În continuare, pentru a obține creditul, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Fostul candidat la prezidențiale, care mai este vizat de alte două dosare, fusese reținut pentru 24 de ore în 21 septembrie, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar. În 29 septembrie, Curtea de Apel București a întors decizia Tribunalului București și a înlocuit măsura cu arestul preventiv.