Decizia poliției în cazul șoferului turc care a intrat cu TIR-ul în pompa unei benzinării de pe Valea Oltului

Șoferul turc al autocamionului implicat în accidentul produs marți într-o stație de carburanți din Călimănești a fost reținut, informează Poliția Vâlcea, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, bărbatul în vârstă de 58 de ani era băut la volan, în urma testării fiind găsit cu o alcoolemie de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că pe numele lui a fost deschis dosar penal atât pentru vătămare corporală din culpă, cât și pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

„Din verificările efectuate de polițiști, s-a stabilit că bărbatul de 58 de ani, aflat la volanul unui autocamion, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ar fi acroșat mai multe elemente de infrastructură rutieră, iar ulterior ar fi intrat în coliziune cu o pompă de alimentare cu carburant din incinta unei stații de alimentare. În urma evenimentului rutier, conducătorul autocamionului a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. La unitatea medicală, bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.

Accidentul s-a produs marți după-amiază, la intersecția DN 7 cu centura orașului Călimănești, în urma impactului, o pompă de carburant din benzinărie fiind distrusă.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, inclusiv cu o autospecială CBRN (pentru riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare), iar din cauza riscului mare de producere a unui incendiu sau al unei explozii, accesul în zonă a fost interzis mai multe ore pe o rază de circa 200 de metri.

De asemenea, șoferul autocamionului a rămas încarcerat în cabină, fiind extras de echipajele ISU Vâlcea și transportat la spital în stare gravă.