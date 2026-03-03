Nicio alarmă, nici un zgomot: șase soldați americani au fost uciși într-un atac iranian care a lovit un centru de operațiuni improvizat din Kuweit

Primii soldați ai armatei americane care au murit în conflictul dintre SUA, Israel și Iran au fost uciși într-un atac direct lansat de Teheran asupra unui centru de operațiuni improvizat într-un port civil din Kuweit, duminică dimineața, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu situația.

Numărul morților în urma atacului de la portul Shuaiba a crescut la șase, a anunțat în cursul nopții Comandamentul Central al SUA, după ce au fost recuperate rămășițele a încă doi membri ai armatei, care fuseseră dați dispăruți.

Șeful Pentatogonului, Pete Hegseth, a declarat luni că iranienii au lovit un „centru de operațiuni tactice fortificat”, dar că „un singur” proiectil a reușit să treacă de apărarea aeriană. CNN a relatat anterior că ar fi vorba despre presupus atac cu drone.

Sursa familiarizată cu situația a declarat pentru CNN că a fost o lovitură directă, imediat după ora 9 dimineața, ora locală, asupra centrului clădirii pe care au descris-o ca fiind o casă prefabricată, formată din trei secțiuni separate, transportabile, care sunt asamblate la fața locului, în care au fost amenajate birouri.

Atac rapid, fără avertismente

Atacul a venit rapid și fără avertismente sau sirene care să alerteze trupele americane astfel încât să se evacueze sau să se adăpostească într-un buncăr, a declarat sursa.

La câteva ore după atac, focul încă ardea în unele părți ale clădirii, a descris sursa – interiorul centrului de operațiuni improvizat era complet ars, iar pereții fuseseră spulberați de explozie.

O imagine din satelit realizată duminică dimineață arăta o clădire din port în flăcări și fum negru care se ridica spre cer.

Comandamentul Central al SUA a declarat inițial că trei militari americani au fost uciși, dar nu a specificat locația atacului.

La fața locului se aflau zeci de persoane, a spus sursa, dar soldații americani care au fost declarați uciși în acțiune nu au fost găsiți imediat. Clădirea încă ardea în unele locuri, așa că a durat ceva timp până când au fost recuperate rămășitele, a spus sursa pentru CNN.

Ce spun oficialii armatei

Comunicatul CENTCOM de luni a menționat, de asemenea, că o instalație a fost lovită „în timpul atacurilor inițiale ale Iranului”. Armata SUA nu a identificat trupele ucise duminică, deoarece familiile urmează să fie anunțate.

CENTCOM a mai precizat că forțele americane „au recuperat recent rămășițele a doi membri ai serviciului militar care erau dați dispăruți” din instalația care a fost lovită.

Soldații erau repartizați la Comandamentul 1 pentru susținerea teatrului de operațiuni, un cartier general independent cu sediul la Fort Knox, Kentucky, cu trupe din alte unități naționale repartizate să ofere sprijin în rotații de nouă luni.

Cele șase victime sunt primele ucise în acțiune în operațiunea militară împotriva Iranului care a început sâmbătă dimineața, denumită operațiunea „Epic Fury”.

Atât șeful Pentagonului, cât și președintele SUA au spus că există posibilitatea ca bilanțul victimelor în armata americană să crescă. Un purtător de cuvânt al CENTCOM a declarat luni că 18 soldați au fost răniți grav în timpul operațiunii militare a SUA.