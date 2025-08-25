Soldații desfășurați de Trump în Washington au început să poarte arme / Când au voie să folosească forța

Garda Națională Americană, mobilizată în Washington, a început să poarte arme duminică în capitală, unde peste 2.200 de soldați au fost desfășurați pentru a combate criminalitatea la cererea lui Donald Trump, a anunțat armata, potrivit AFP.

„Începând cu sfârșitul serii de 24 august 2025, soldații detașamentului special comun din Washington D.C (JTF-DC) au început să poarte armele de serviciu”, a anunțat această componentă a armatei americane într-un comunicat.

Acești rezerviști sunt autorizați să folosească forța doar „ca ultimă soluție și numai ca răspuns la o amenințare iminentă de moarte sau vătămare corporală gravă”, se precizează în document.

Președintele Donald Trump a afirmat că Washingtonul este „invadat de bande” și că aceste desfășurări sunt necesare pentru a-l „curăța”. Garda Națională fusese deja mobilizată în iunie la Los Angeles, în momentul unor manifestații importante împotriva politicii migratorii a guvernului federal.

Statisticile poliției din capitală arată însă o scădere a criminalității violente între 2023 și 2024, chiar dacă această scădere a survenit după o creștere puternică post-Covid.

Donald Trump a acuzat-o pe Muriel Bowser, primarul orașului, că a comunicat cifre „falsificate”, amenințând cu preluarea controlului total asupra orașului de către autoritățile federale.

Majoritatea efectivelor Gărzii Naționale mobilizate în capitală au fost trimise de statele republicane Virginia de Vest, Carolina de Sud, Ohio, Mississippi, Louisiana și Tennessee.

Rezerviștii Gărzii Naționale depind de fiecare stat american și pot fi mobilizați numai în caz de urgență națională, cum ar fi o catastrofă naturală, la cererea statului federal și după aprobarea guvernatorului local.

Ei nu au atribuții de intervenție împotriva criminalității, revoltelor sau manifestațiilor.

Pe lângă acești militari, agenți federali ai FBI, ai poliției cu atribuții privind migranții ICE și ai agenției antidrog DEA sunt, de asemenea, mobilizați la Washington.