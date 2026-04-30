Somată să-și dea demisia din Senat „până nu oxidează principiile”, Victoria Stoiciu vine cu o replică: „Au rămas doar cu sigla”

După ce a explicat, pentru publicul HotNews de ce a decis să demisioneze din PSD în contextul depunerii moțiunii de cenzură, senatoarea Victoria Stoiciu a ținut să le transmită un mesaj contestarilor săi din interiorul formațiunii care i-au cerut demisia și din Parlament.

Miercuri seară, într-o postare pe pagina ei de Facebook, senatoarea a insistat că „a muncit mai mult pentru social-democraţie decât au făcut-o mulţi” din PSD. Victoria Stoiciu mai spune că ea a rămas consecventă valorilor social-democrate, în timp ce „alţii au rămas doar cu sigla”.

Șeful PSD Vaslui, deputatul Adrian Solomon, i-a cerut marți senatoarei să își înainteze demisia și din Parlament, după ce a anunțat că părăsește PSD, pentru ca a doua zi liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a spus despre ea că „poate își dă demisia și din Senat, că până la urmă a fost aleasă pe listele PSD”.

Mesajul Victoriei Stoiciu

„Mi se spune de către o parte din foştii colegi din partid că «partidul m-a făcut» şi că ar trebui să îmi dau demisia din Senat. Aşa că fac o precizare – spre surprinderea unora şi spre deosebire de alţii, eu am avut o carieră înainte de politică. Am scris în presă, am făcut cercetare pentru instituţii din România şi din străinătate. CV-ul meu e public”, a scris Victoria Stoiciu, în mesajul publicat miercuri seară în mediul online.

„Și, foarte important, am muncit pentru social-democrație mai mult decât au făcut-o mulți din partid. Pentru social-democrația autentică, europeană. Pentru că am activat timp de aproape 20 de ani într-o fundație social-democrată germană, care a promovat ideile și politicile de stânga în România”, a continuat ea.

Victoria Stoiciu mai afirmă că mandatul din Senatul României „mi-a fost dat de alegători” și că acesta „nu e proprietatea partidului”.

„E adevărat, numele meu pe buletinul de vot era sub sigla PSD. Dar după pactul cu AUR, eu am rămas cu social-democrația, iar alții doar cu sigla. Cine ar trebui să plece?”, a mai scris senatoarea, punând în link-ul din comentarii articolul în care și-a motivat demisia din PSD.

Senatoarea a explicat miercuri, pe larg, pentru publicul HotNews, de ce a decis să demisioneze din formațiunea condusă de Sorin Grindeanu în momentul în care a fost inițiată moțiunea comună PSD-AUR.

„Dar vreau să fie un lucru foarte clar: în tot acest răstimp de aproape 20 de ani, nu eu m-am schimbat. Niciodată. Am fost mereu aceeași, cu aceleași convingeri, cu aceeași viziune de stânga. Cel care se schimba, pendulând între modernizare și vechi reflexe, era PSD-ul. Când am intrat, în 2024, partidul părea în sfârșit că vrea să își schimbe pielea. Vorbea despre deschidere, despre idei noi, despre dialog cu societatea civilă. Lepădase retorica naționalisto-populistă, mesajele care miroseau a PRM și a anii 2000. Am ales să cred în semnalul ăsta și să pun umărul la el. Azi, prin pactul cu AUR, PSD transmite semnalul opus. Iar eu nu pot să mă schimb ca să rămân. De aceea plec”, a scris Stoiciu.

Ea a anunțat marți dimineață că părășește PSD din cauza colaborării partidului său cu AUR pentru a dărâma guvernul condus de premierul liberal Ilie Bolojan.

„România are nevoie de social-democrație. Și eu am rămas singura social-democrată asumată în Parlament”, a declarat senatoarea la acel moment, pentru HotNews, precizând că nu își va da demisia din Parlament și că ea a refuzat semnarea moțiunii de cenzură.

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, a adăugat Stoiciu, menționând că deocamdată va continua ca independentă în Legislativ.

Solomon: „Repede, până nu oxidează principiile”

Ulterior în cursul zilei de marți, șeful PSD Vaslui, deputatul Adrian Solomon, i-a cerut senatoarei Stoiciu să își înainteze demisia și din Parlament.

„Am aflat, de pe Facebook, că doamna Victoria Stoiciu are principii și linii roșii peste care nu poate trece! Atunci, să nu uite că a fost aleasă pe LISTA PSD în județul Vaslui! Prin urmare, ocupă un loc pe care cetățenii vasluieni au votat un membru PSD!”, a scris Solomon, într-un mesaj difuzat de filiala PSD din Vaslui.

„În acest caz nu poate fi decât o soluție pentru ca distinsa doamnă să rămână cu onoarea neștirbită: DEMISIA din Senat! PS: Repede, până nu oxidează principiile!!!”, a mai scris liderul PSD Vaslui.

Grindeanu: „Nu sunt autorul venirii domniei sale în partid”

Într-o intervenție marți seară la România TV, președintele social-democraților, Sorin Grindeanu a fost întrebat și el despre plecarea senatoarei Stoiciu.

„Nu mă duceți pe această linie, că nu sunt autorul venirii domniei sale în partid și nici nu o să vorbesc nici de rău. Dacă domnia sa a ales acest drum, e treaba ei. Poate își dă demisia și din Senat, că până la urmă a fost aleasă pe listele PSD”, a fost replica lui Grindeanu.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD împreună cu AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului.

Dezbatarea și votul pe moțiune vor avea loc săptămâna viitoare, pe 5 mai.

Documentul a fost semnat de 254 de parlamentari, iar pentru a duce la demiterea guvernului Bolojan, moțiunea va avea nevoie de o majoritate de cel puțin 233 de voturi în plenul Parlamentului.