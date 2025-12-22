SONDAJ. Aproape 70% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul din Ucraina / Ce spun despre primirea migranților în țară

Românii se tem, în procent majoritar – 51% -, de o posibilă vecinătate cu Rusia. Ei cred și că libertatea de exprimare și democrația sunt în pericol, arată un sondaj IRSOP despre tensiunile internaționale actuale.

Sondajul a fost realizat telefonic, pe un eșantion de 1.010 persoane, în perioada 15-19 decembrie 2025. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia din România în vârstă de peste 18 ani. Toleranţa de eşantionare este +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%.

Întrebați cine va câștiga războiul din Ucraina, 69% dintre respondenții sondajului cred că rușii vor ieși învingători, în timp ce 23% cred că ucrainenii. 8% dintre aceștia nu știu pe cine să aleagă. Pe 51% îi sperie o graniță cu țara lui Vladimir Putin.

După părerea lor, chiar dacă Rusia afirmă că nu vrea să atace Europa, 53% dintre români cred că există acest risc.

Ce spun despre trimiterea de trupe în Ucraina

„Rusia a declarat că va riposta dacă Europa trimite militari în Ucraina. Indiferent ce spun rușii, credeți că Europa ar trebui să trimită sau să nu trimită trupe în Ucraina”, este prima întrebare despre trupele europene.

76% dintre respondenți cred că Europa nu ar trebui să trimită trupe în Ucraina. Procentul este și mai mare când vine vorba despre a trimite România militari în țara vecină – 84% sunt împotrivă.

Date: IRSOP

60% dintre români cred că fără SUA în NATO pericolele la adresa securității țării sunt mai mari

Întrebați dacă e bine ca Donald Trump să se retragă din negocierile de pace, 64% dintre respondenți sunt de părere că președintele SUA trebuie să rămână la masa negocierilor. 33% susțin, însă, că e bine să se retragă.

În cazul unei posibile ieșiri a Statelor Unite din NATO, 60% dintre români cred că se vor confrunta cu pericole mai mari la adresa securității țării, în timp de 37% cred că „nu se schimbă nimic”.

Despre extinderea NATO, 55% cred că alianța nord-atlantică ar trebui să se extindă și să primească și alte țări.

Părerea despre democrația din România

62% dintre românii respondenți la sondaj nu sunt de acord ca România să primească migranți în țara lor.

Majoritatea, 63%, se tem că există pericolul să își piardă identitatea națională și încrederea în ei înșiși, iar 64% cred că democrația și libertatea de exprimare sunt în pericol.