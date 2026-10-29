Sondaj CURS. Crește distanța între partidele de pe locurile 2 și 3. Cum este văzută intrarea PSD la guvernare

Un sondaj CUR realizat după instalarea guvernului Niculescu prezintă intențiile de vot ale românilor și modul în care este percepută intrarea PSD la guvernare.

În eventualitatea organizării unor alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi, partidul lui George Simion fiind urmat de PSD – 26% și PNL – 16%. Peste pragul electoral de 5% mai sunt creditate USR – 8% și UDMR – 5%.

Partidul Naționalist Reformarea României – Piedone și SENS sunt cotate fiecare la 3%, în timp ce SOS România și Acțiunea Conservatoare ar obține 2%.

Într-un sondaj similar realizat de CURS luna trecută și publicat pe 23 septembrie, AUR era cotat la același scor, iar PSD cu un procent mai puțin. PNL înregistra cu 2% mai mult decât în sondajul realizat luna aceasta

Și în luna octombrie, majoritatea românilor au o atitudine sceptică față de direcția în care merge țara. 77% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 18% apreciază că direcția este bună.

O altă întrebare a vizat modul în care este percepută intrarea PSD la guvernare. 25% dintre cei intervievați consideră că decizia este corectă în „foarte mare măsură”, iar 13% în „mare măsură”.

„Pe de altă parte, 34% apreciază că decizia este corectă în mică măsură, iar 23% în foarte mică măsură. 5% nu au exprimat o opinie. Distribuția răspunsurilor evidențiază diferențe de opinie în privința participării PSD la guvernare, evaluările fiind concentrate în special în categoriile „în mică măsură” și „în foarte mare măsură”, precizează sociologii de la CURS.

Principalele priorități indicate de români pentru guvernul Niculescu ar trebui să fie: reducerea prețurilor și a costului vieții – 41%, creșterea salariilor și a pensiilor – 39%, reducerea taxelor și impozitelor – 27% reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului – 23%, reforma administrației publice – 22%, îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație – 21%, creșterea investițiilor și dezvoltarea economiei – 13%.

Intervievații au avut posibilitatea alegerilor multiple astfel că răspunsurile însumate depășesc 100%.

„Sondajul a fost realizat în perioada 22–27 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.068 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI)”, a precizat CURS.

CURS este o casă de sondare deținută de fostul jurnalist Antena 3, Iosif Buble, care are și site-ul www.știripesurse.ro. Buble este căsătorit cu deputata PSD, Diana Tușa.