Sondaj CURS. Cum a modificat criza politică intenția de vot pentru PSD și AUR și cum stau partidele din coaliție / Câți români vor înlocuirea lui Bolojan

Partidul condus de George Simion continuă să fie pe primul loc în intențiile de vot ale românilor, cu peste zece procente față de următorul loc ocupat de PSD, potrivit unui sondaj de opinie publicat sâmbătă de CURS. Cu toate acestea, procentele AUR sunt în scădere față de ce indicau alte sondaje realizate în luna aprilie.

Sondajul a fost realizat în perioada 28 aprilie – 1 mai 2026, după ce PSD a ieșit din coaliția de guvernare și a depus o moțiune de cenzură împreună cu AUR.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion național de 1.098 respondenți prin metoda CATI. Marja de eroare este de ±3% la un nivel de încredere de 95%.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a fost înființat în anul 1996 și este deținut în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble. Iosif Buble este căsătorit cu Diana Tușa, actuală deputată PSD.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi, potrivit datelor CURS.

PSD este cotat la 23%, iar PNL la 18%. Peste pragul electoral se mai situează USR, care ar obține 10%, precum și UDMR, cu 5%.

SOS România, condus de Diana Șoșoacă, și PNRR, partid fondat de Cristian Popescu Piedone, sunt la 3%, iar Partidul Oamenilor Tineri este cotat la 2%.

Ar trebui să demisioneze premierul?

81% dintre respondenți spun că au auzit despre tensiunile din coaliția de guvernare, în timp ce 10% declară că au auzit doar parțial, iar 6% nu sunt la curent. 3% nu au răspuns.

58% dintre respondenți consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce 40% se opun, iar 2% nu au o opinie.

Ce spuneau precedentele sondaje

Un sondaj al Agenției de Rating Politic (ARP) publicat pe 17 aprilie punea AUR pe prima poziție în intenția de vot, cu 35,8%, cifră care reprezinta mai mult de dublul scorului înregistrat de PSD (17,2%). Clasamentul este completat de PNL cu 14,2% și USR cu 11,2%.

Un alt sondaj realizat de INSCOP și publicat pe 15 martie punea AUR la 37%, urmat de PSD la 20.1%, PNL la 15.5% și USR la 12,7%.

Ultimul sondaj realizat de CURS, publicat în 29 martie, avea AUR pe prima poziție cu 33% din voturi, urmat de PSD cu 24%, PNL cu 16% și USR la 9%.