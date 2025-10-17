Ilie Bolojan anunță două variante de dată în acest an pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, dar și condiția pusă de PSD: „Nu văd nicio problemă să respectăm asta”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că va propune săptămâna viitoare stabilirea datei pentru alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, potrivit unui declarații făcute într-o emisiune la RRA. El a înainte două date când poate fi organizat acest scrutin.

„Calendarul ne permite și voi susține săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie (n.r. 30 noiembrie) sau în prima duminică din decembrie (n.r. 7 decembrie), dar PSD a ridicat în coaliție condiția ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Sigur, chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul inițial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în București”, a declarat premierul la Radio România.

Potrivit legislației, hotârârea de guvern privind convocarea alegerilor trebuie dată cu cel puțin 35 de zile înainte de data alegerilor. Ea este emisă de către premier, dar Bolojan a anunțat anterior că va aștepta un acord în coaliție.

„Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în litera ei ne-am respectat, dar spiritul legii este: face-ți-le cât mai repede, deci cred că trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor. Pentru că una este să ai un primar stabil, care are legitimitatea votului, și alta este să ai un interimar”, a precizat Bolojan.

Un lider PNL acuza PSD de blocarea alegerilor în București

Pe 12 octombrie, primarul Sectorului 6 acuza PSD că a făcut din respectarea legii un subiect de negociere prin refuzul de a ajunge la un acord privind data alegerilor.

„Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă șaradă bine regizată, care a indus ideea că organizarea de alegeri într-o democrație este ceva negociabil, ceva decis politic. Nu! Într-o democrație alegerile trebuie să fie predictibile! Nu trebuie organizate doar când îi convine unuia sau altuia. Legea este clară: in X zile de la vacantare, trebuie organizate alegeri. Adică de ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe această nu o respectăm?”, a scris Ciucu.

La ședința de coaliției din această săptămână, subiectul alegerilor locale din București nu a mai fost discutat după ce PSD a plecat din ședință înainte ca subiectul să fie ridicat.

Potrivit informațiilor citate după ședință de către HotNews, PSD nu e de acord cu stabilirea datei alegerilor, până nu există o înțelegere cu privire la candidat.

Sorin Grindeanu cere și ca, odată luată o decizie legată de candidatura pentru Primăria Generală, să fie trecută ca anexă în protocolul coaliției.

Potrivit legii, alegerile se organizează la 90 de zile după ce funcția rămâne vacantă. Demisia fostului primar general al Capitalei, Nicușor Dan, a intrat în vigoare pe 26 mai. Dacă legea ar fi fost respectată, alegerile ar fi trebuit să aibă loc la finalul lunii august.