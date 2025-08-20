Sondaj în Moldova: Unioniștii rămân în minoritate. Câți dintre basarabeni susțin aderarea la UE și NATO

Aproape două treimi dintre cei chestionaţi în cadrul unui sondaj realizat de iData se declară împotriva unirii Republicii Molova cu România. Un procent similar este reprezentat de cei care se opun aderării la NATO, informează News.ro.

Împotriva unirii cu România se pronunţă 61,5% dintre cei chestionaţi, în timp ce 31% sunt favorabili unirii.

Mai mult de jumătate dintre subiecţi (57,1%) se declară în favoarea aderării Moldovei la Uniunea Europeană, în timp ce 36,2% sunt împotrivă.

Aproape 60% se pronunţă împotriva aderării Republicii Moldova la NATO, iar 30,8% sunt în favoarea unui astfel de demers.

Sondajul iData a fost realizat în perioada 7 – 16 august 2025 pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional, de 1.071 de subiecţi, prin metoda CAPI Computer-Assisted Personal Interviewing). Eroarea maximă de eşantionare este ±2.9%, număr de localităţi reprezentate fiind de 89.

„Datele sunt ponderate pentru a corespunde structurii pe gen, grupe de vârstă, mediu de reşedinţă, regiuni de dezvoltare, regiuni statistice iData şi etnii, a populaţiei totale”, precizează compania.

Sondajul a fost efectuat de iData din sursele proprii.