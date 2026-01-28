Sondaj INSCOP: Care sunt principalele dorințe ale românilor pentru 2026

Creșterea veniturilor populației și crearea de locuri de muncă sunt principalele dorințe ale românilor în acest an, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research.

La întrebarea „Care este, dintre următoarele, cel mai important lucru pe care ați dori să îl vedeți realizat în anul 2026?”, respondenții au ales, din lista pe care au primit-o, în proporție de 15,6%, creșterea veniturilor populației și crearea de locuri de muncă.

La mică distanță, cu 15%, se află încheierea războiului din Ucraina. Următoarele se află: stabilizarea prețurilor și reducerea inflației (14,7%), combaterea corupției (14,5%) și îmbunătățirea sistemului de educație (10,3%).

În proporții mai mici, printre dorințele românilor se mai numără: creșterea siguranței și ordinii publice (1,6%) și protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice (0,7%).

Foto: inscop.ro

Sondajul a fost realizat în perioada 12-15 ianuarie 2026 prin metoda CATI pe un eșantion de 1100 de persoane de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.