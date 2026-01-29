Sondaj Inscop: Ce încredere au românii în președinte, guvern sau justiție în funcție de partidul cu care votează

Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, la o conferință de presă de la Palatul Cotroceni, iunie 2025. 20, 2025. Credit line: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Cele mai mari cote de încredere în președintele Nicușor Dan vin din rândul votanților USR și PNL. Deși Guvernul este condus de președintele PNL, Ilie Bolojan, procentul de încredere în premier este mai mare în rândul votanților USR decât a celor cu PNL, potrivit unui sondaj realizat de Inscop Research. Când vine vorba de justiție, procentele cele mai mari provind de votanții PSD și AUR.

Sondajul a fost realizat în perioada 12-15 ianuarie 2026 prin metoda CATI pe un eșantion de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Biserica este instituția din România cu cel mai mare grad de încredere în rânul populației, cu 63,9% (în creștere de la 57,7% în iulie 2025). Pe doi se află Armata cu 61,8% (în scădere de la 63%), urmată de Poliție la 50% (în creștere de la 43,2%).



Încrederea în președintele Nicușor Dan a scăzut la 27,9% (de la 34,8%), în Guvern la 18,4% (de la 20,4%), iar în Parlament la 11,9% (de la 14,5%).

Pentru prima dată, în acest barometru Inscop, este măsurată și încrederea în Justiție. Aceasta este la 25,4%. Adăugarea încrederii în Justiție în barometrul Inscop vine după ce finalul lui 2025 a fost marcat de mai multe proteste privind starea justiției după dezvăluirile Recored din documentarul „Justiție Capturată”.

Foto: Inscop Research

Cine are încredere în președintele Nicușor Dan

Sociologul Remus Ștefureac, directorul Inscop Research, a prezentat pe Facebook datele în funcție de cum votează fiecare dintre respondenți.

Astfel, 72% dintre votanții USR spun că au încredere multă sau foarte multă în președintele Nicușor Dan, în timp ce la PNL procentul este de 64%.

La polul opus, doar 18% dintre votanții PSD au încredere în șeful statului și doar 13% de la AUR.

Foto: Inscop Research

Încrederea în premierul Bolojan, mai mare în rândul USR decât PNL

Deși este președinte al PNL, Ilie Bolojan primește mai multă încredere de la USR (50%), decât PNL (39%). Deși este în coaliția de guvernare, doar 19% de la PSD au încredere în Guvern.

Foto: Inscop Research

Votanții PSD și AUR au mai multă încredere în Justiție

Peste o treime dintre votanții PSD (35%) au încredere în Justiția din România, în timp ce 3 din 10 votanți AUR au aceeași părăre.