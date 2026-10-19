Sorin Costreie, despre acuzațiile de plagiat la adresa unui coleg din guvernul Niculescu. „Nu l-am ales eu”

Ministrul propus pentru Educaţie şi Cercetare, Sorin Costreie, a declarat, luni, referitor la acuzaţiile de plagiat aduse colegului său de cabinet, Radu Marinescu, propus la Justiție, că nu se simte „confortabil” cu această situație, dar faptul că apar astfel de situaţii este „o problemă de meritocraţie” şi „o problemă în sistemul de învăţământ”, informează Agerpres.

Întrebat cum vede faptul că Radu Marinescu, propus ministru al Justiţiei, este acuzat că şi-a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat, Costreie a spus: „Nu mă simt confortabil, dar nu l-am ales eu”.

„Ce jurisdicţie am eu peste Ministerul Justiţiei? Nu este alegerea mea. Susţin legea. În măsura în care va exista o decizie judecătorească sau se va întâmpla ceva, vom vedea. Asta vă spun: nu mă simt confortabil. Susţin că trebuie să avem un învăţământ meritocratic şi, în genere, societatea trebuie să devină meritocratică. Or, aici, în clipa în care avem astfel de probleme, cred că e o problemă de meritocraţie şi o problemă în sistemul de învăţământ, dar şi în societate ca atare”, a afirmat Costreie.

Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, scria, în luna ianuarie, jurnalista Emilia Șercan în PressOne.

Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Cea mai mare parte a conținutului plagiat provine din alte trei lucrări, iar în unele situații calupurile de text preluat cuvânt cu cuvânt se întind chiar și până la 25 de pagini consecutive, nota Emilia Șercan.

Ministrul Radu Marinescu a negat, într-o declarație dată pentru PressOne, că a încălcat standardele de realizare a unei lucrări științifice: „Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun”.

Acesta a mai declarat că și-a elaborat teza „în conformitate cu normele timpului și sub coordonarea unui profesor academician reputat”.