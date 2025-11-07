Sorin Grindeanu, atacuri la Bolojan şi USR: „Se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt”

Sorin Grindeanu a declarat vineri, la Congresul PSD, că nu va exista un nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică. Liderul PSD a spus că „duşmanul statului” nu este ţăranul care vinde fructe şi legume la poarta casei, ci faptul că în vămi au fost puşi şefi „chiar capii unor carteluri ai crimei organizate” sau că se dă „şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt”.

„Spun de pe acum, pentru cei care au urechi să audă: nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică. Ca să fie clar! La fel cum vom pune stop când cineva îşi va mai da legi la secret în interes personal, în timp ce legea privind salariul minim este ignorată şi tergiversată cu mult dispreţ faţă de cei mai necăjiţi dintre români”, a declarat Sorin Grindeanu, la Congresul PSD.

„Am ajuns în situaţia absurdă în care ni se spune că zacusca sau gemul făcute de bunica sunt cauza deficitului. Eu cred că duşmanul statului nu este ţăranul care vinde fructe şi legume la poarta casei. Nu mamele. Nu pensionarii. Nu veteranii de război. Şi nici măcar ospătarii şi apa minerală de la Guvern. Ci faptul că în vămi au fost puşi şefi chiar capii unor carteluri ai crimei organizate. Sau că se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt. Adică o adaptare modernă a şpăgii de supravieţuire”, a adăugat Grindeanu.

Grindeanu a făcut referire la întâlnirea de la Palatul Victoria a premierului Ilie Bolojan cu afaceristul Fănel Bogos, care a venit însoțit de liderul PNL Vaslui Mihai Barbu. Stenogramele din dosarul DNA susţin că Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obţine audienţa.

Grindeanu, săgeți către USR

În continuare, Grindeanu a mai susținut că, mai nou, pentru a ajunge pe o funcţie „trebuie să fii userist, special cu 28.000 de lei pensie la 50 de ani şi cotizant în campania prezidenţială”.

„TVA creşte, în timp ce soluţiile corecte şi europene, precum impozitarea progresivă, sunt amânate. Vă asigur că în 2027 aceste lucruri se vor schimba. Asta trebuie să înţeleagă şi cei de dreapta – mă rog, cei care se mint că sunt de dreapta, deşi au lucrat toată viaţa la stat”, a spus Grindeanu.

„Nu poţi să creşti economia doar cu tăieri şi austeritate. Asta au făcut şi în pandemie, când au închis economia, când au tăiat salarii şi pensii, când au adus FMI în România şi este clar că asta vor face şi de acum încolo. Asta este marea problemă, iar în lipsa alternativei, noi, PSD, trebuie să oferim soluţiile”, a mai afirmat Grindeanu.