Sorin Grindeanu, despre dosarul fostului său șef de cabinet. „N-am avut referințe proaste” / Ce spune despre faptul că Cristian Anton era cunoscut drept „omul lui Grindeanu”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a explicat miercuri că pe Cristian Anton, șeful ARR reținut pentru fapte de corupție, l-a cunoscut la Timișoara și în cadrul Ministerului Transporturilor, unde a fost ministru. „Dacă aș fi avut referințe proaste și lucruri care erau în afara legii, fiți siguri că aș fi acționat”, a declarat liderul PSD.

Cristian Anton a fost șeful de cabinet al lui Sorin Grindeanu, în perioada în care liderul PSD era ministru al Transporturilor.

Grindeanu a fost întrebat miercuri de jurnaliști ce criterii de selecție a aplicat în cazul foștilor colaboratori.

„Eu când am venit la Ministerul Transporturilor, evident am încercat să îmi găsesc colaboratori cu care am interacționat si pe care îi cunoșteam. L-am cunoscut la Timișoara și mai era ceva: lucra în cadrul Ministerului Transporturilor. Eu am venit în 2021, el era acolo de prin 2012, nu l-am adus eu”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că a vorbit ultima dată cu Anton „cred că în urmă cu câteva luni, câteva săptămâni, ceva de genul ăsta”.

N-am avut referințe proaste dinspre cei care trebuiau să mă semnalizeze că exista anumite lucruri nelalocul lor. De altfel, nu am avut nici pe perioada mandatului. Dacă aș fi avut asemenea referințe și lucruri care erau în afara legii, fiți siguri că aș fi acționat. Sorin Grindeanu:

Întrebat dacă l-ar mira să apară numele său în dosar, în contextul în care în spațiul public Anton este considerat „omul lui Grindeanu”, liderul PSD a spus:

„Uitați-vă pe rechizitoriu, nu apare nicăieri numele de Sorin Grindeanu, asa că n-am de ce să nu spun lucrurilor așa cum stau. Dacă aș fi știut lucrurile de acest tip, în mod sigur le-aș fi semnalat celor ce trebuie să pedepsească”, a spus Grindeanu.

Stenograme din dosarul DNA arată cum procurorii DNA dețin interceptări și înregistrări ambientale în cazul directorului Autorității Rutiere Române. În ele, este invocat și numele lui Grindeanu.

Despre invocarea numelui său în stenogramele DNA, Grindeanu a spus: „Am înțeles, eu am văzut acea zicere scurtă, nu spune nimic ilegal”.

„Oricine încalcă legea platește”

„Dacă oricare dintre colaboratorii mei au încălcat legea și oricine încalcă legea platește. Că e șef de cabinet, ca e ministru, președinte, premier… plătești penal. Dacă guvernezi prost, plătești politic”, a adăugat liderul PSD.

Întrebat, totuși, dacă n-a avut semnale legate de Anton, Grindeanu a insistat: „Nu. Vă asigur ca dacă aș fi avut ceva de acest tip aș fi acționat”.

„N-am de ce să ascund lucrurile, așa au stat, n-am de ce să fug, nu am încălcat legea. Cine încalcă o plătește”, a mai spus Grindeanu.

Ce ține Grindeanu în cutia de pantofi

La perchezițiile făcute la domiciliul lui Cristian Anton, anchetatorii au găsit circa 500.000 de euro, o parte din bani fiind ascunși în cutii de pantofi.

Jurnaliștii l-au rugat pe Grindeanu să spună ce ține el acasă, în cutiile de pantofi.

„Pretul la litrul la motorină, 12 lei”, a răspuns, ironic, Grindeanu.

„ Nu e nicio ironie, eu vă spun că cine nu respectă legea plătește. La Ministerul Transporturilor trebuie să existe anumite anchete interne, în acest moment e o anchetă în derulare care va spune în mod sigur, mai repede sau mai târziu, tot sistemul care a stat la baza acestui dosar, Repet, nimeni nu scapă dacă a încălcat legea. Dacă încalci legea, ține de tine”, a conchis Grindeanu.