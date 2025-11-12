Sorin Grindeanu, despre legăturile lui cu cei implicați în scandalul Nordis: Faptul că mi-am petrecut timpul liber împreună e o chestiune personală

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus miercuri că nu are nimic de ascuns în legătură cu cazul „Nordis”, subliniind că este o „chestiune personală” faptul că a petrecut anumite momente din timpul său liber cu unii dintre cei implicați în scandalul legat de firma de imobiliare și că nu a avut vreo legătură de afaceri cu aceștia.

El a răspuns astfel, întrebat într-un interviu acordat site-ului Știrileprotv.ro dacă în afacerea „Nordis” a clarificat public toate elementele care erau de clarificat.

„Eu spun că da. Eu știu că în acest moment este un dosar, așa cum bine știți, în lucru. Tot ceea ce mi se cere dau, în sensul de documente. Nu am nimic de ascuns. Dacă e cineva care crede că am ceva, să se ducă să facă plângere, există instituții ale statului. Ba mai mult decât atât, astăzi, în Parlament, a trecut legea care între inițiatori mă are și pe mine legată de, să spunem, o clarificare mai bună a construcțiilor, în domeniul imobiliar, așa-numită lege «Nordis». Astăzi a trecut prin Parlament, merge spre promulgare. Nu am niciun fel de problemă, nu am nimic a ascunde”, a afirmat Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres

În context, liderul social-democraților a fost întrebat și dacă are să-și reproșeze ceva în legătură cu petrecerea timpului său liber alături de anumite persoane care au participat la afacerea „Nordis”.

„Nu am făcut afaceri împreună, nu fac afaceri împreună. Nu am avut discuții legate de eventuale afaceri, și așa mai departe, niciodată. Nu am ce să reproșez din moment ce nu am făcut aceste lucruri, iar faptul că mi-am petrecut timpul împreună, timpul liber, asta e o chestiune personală, dar afaceri și lucruri care să intre în coliziune cu legile statului nu am făcut. V-am spus ce aveam de spus, mai mult decât atât, vă spuneam că astăzi, ca să închidem și acest subiect, s-a votat această lege «Nordis» în Parlament”, a spus el.

„Nu am intrat în coliziune cu legea, dacă e cineva, nu doar să facem aluzii, dacă aveți vreo chestiune în care spuneți că eu am intrat în coliziune cu legea, vă rog să mergeți să faceți plângeri, sau oricine. Dar din moment ce nu există nimic, nu am avut afaceri, nu am intrat în chestiuni de acest tip și, eventual, câteodată, mi-am petrecut timpul liber cu unii dintre ei, eu nu pot să cer cunoscuților mei, să le spun de fiecare dată: ce afaceri faceți, cu ce vă ocupați, faceți lucruri ilegale sau nu. Fiecare răspunde pentru ceea ce face, eu răspund pentru ce fac eu, nu pentru ce fac ceilalți”, a mai declarat Grindeanu.

Legea Nordis, depusă după ce în spațiul public a izbucnit scandalul legat de firma de imobiliare Nordis și de zborurile cu această companie ale unor importanți politicieni PSD, a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților. Au fost 301 de voturi „pentru”, din totalul de 301 deputați prezenți. Dacă nu va fi contestată la Curtea Constituțională, atunci legea va merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

Legea nu are nicio legătură cu dosarul în care sunt anchetați șefii Nordis, ci a fost realizată pentru a-i proteja pe viitorii cumpărători.

Pe 7 octombrie 2024, Recorder a publicat o investigație intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”. Jurnaliștii au arătat că, deși în firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au intrat milioane de euro, majoritatea investițiilor promise nu au fost realizate. Iar în singura clădire ridicată, un hotel din Mamaia, existau „indicii solide” că apartamentele au fost vândute de mai multe ori, către mai multe persoane.

Pe 18 noiembrie anul trecut, G4Media a scrus cum candidatul la prezidențiale de la acea vreme Marcel Ciolacu și alți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu (actualul președinte al social-democraților) și Alfred Simonis, au zburat cu un avion privat închiriat de la același grup Nordis, împreună cu soții Vicol-Ciorbă.