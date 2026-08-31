Sorin Grindeanu, despre varianta ca un guvern PSD să treacă cu sprijin de la AUR: „Dacă vom primi votul, foarte bine”

„Poziţia noastră nu s-a schimbat”, a anunțat luni liderul PSD despre o posibilă participare a social-democraților la o guvernare comună cu partidul condus de George Simion, punctând că nu există o astfel de „perspectivă”.

Sorin Grindeanu a fost întrebat la Sinaia, într-o conferință de presă după ședința Consiliului Politic Național al partidului, dacă este deschis ca formațiunea lui să negocieze cu AUR, pentru ca social-democrații să fie siguri că vor avea susţinerea necesară pentru ca un nou guvern, din care să facă parte și PSD, să treacă.

„Eu vă spun că mizez inclusiv pe oameni de bună credinţă de la partidele de dreapta care vor vota un posibil guvern. (…) În ceea ce priveşte AUR, poziţia noastră nu s-a schimbat. Respect şi respectăm alegătorii acestui partid, însă nu există perspectivă de a avea alianţă de guvernare cu AUR”, a declarat Grindeanu.

Voturi de la parlamentari AUR, în Parlament, pentru noul guvern? „Foarte bine”

Întrebat dacă PSD va accepta voturi de la parlamentari AUR care ar părăsi partidul, Grindeanu a răspuns: „Eu n-am să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine”.

Liderul PSD a mai acuzat faptul că România se află într-o situaţie extrem de dificilă din punct de vedere economic şi social, după măsurile guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Cred că este, până la urmă, o nesimţire, şi e corect cuvântul şi o sfidare efectivă la adresa românilor ca acest circ politic să continue. Dacă unii încă au orgolii, e problema lor. Eu am venit astăzi cu acel acord în 10 puncte (..) pe care îl propun nu doar partidelor, cât şi societăţii civile, mediului de afaceri, tuturor”, a mai afirmat Grindeanu, citat de News.ro.

El a adăugat că, în opinia lui, e necesar un moment zero şi în politica românească.

„Orgoliile şi certurile continue nu cresc nici economia şi nici veniturile românilor. Dacă vrem ca în 2028 să nu fie un cutremur politic, cred că toate partidele trebuie să-şi dea seama şi să acţioneze mai responsabil. Toate partidele. Strâmbatul din nas şi cearta permanentă din perspectiva noastră provoacă blocaje politice şi mai provoacă ceva, lehamite din partea oamenilor, a românilor. La fel ca şi încăpăţânarea că doar cineva deţine adevărul absolut şi acest adevăr trebuie să fie impus tuturor”, a subliniat Sorin Grindeanu, liderul social-democraților menţionând că este nevoie de mai mult dialog, din perspectiva PSD, pe scena politică.

„PSD merge la Cotroceni cu propunerea de prim-ministru de la PSD”

Grindeanu a fost întrebat și dacă formațiunea sa ar fi dispusă să renunțe la funcția de prim-ministru în cazul în care nu se va putea face un guvern minoritar PSD.

„PSD merge la Cotroceni cu propunerea de prim-ministru de la PSD. Propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru este luată de acum trei luni. Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că îmi asum funcția de prim-ministru, însă vă reamintesc că președintele e cel care face desemnarea. În funcție de asta vor exista discuțiile politice necesare. Este clar, în schimb, că este nevoie de o desemnare cât mai repede”, a spus președintele PSD.

„Ceea ce am stabilit noi astăzi este cadrul politic în care PSD va susține viitorul guvern. Iar variantele sunt – fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. Spre deosebire de alții care confundă guvernul cu o primărie, eu știu ce înseamnă să fii premier. (…) PSD nu și-a schimbat deciziile politice. Nu toate depind doar de noi. Ceea ce am făcut noi azi, am setat cadrul de negociere și de discuție cu ceilalți actori politici”, a continuat el.

Conform acestuia, desemnarea unui premier ar trebui făcută cât mai curând, astfel încât România să intre rapid „într-un calendar normal”.

„Au fost aceste luni de vară în care era destul de greu să votezi un nou guvern. De mâine se intră în sesiunea parlamentară ordinară. Eu cred că lucrurile trebuie să intre rapid într-un calendar normal. (…) Eu mi-aș dori să avem un guvern cu puteri depline până în 15 septembrie”, a mai declarat liderul PSD.

Membrii Consiliului Politic Național al PSD au votat luni, în unanimitate, „pentru” rezoluția care spune că nu vor susține un Guvern din care nu fac parte. Practic, au decis să susțină formarea unui Executiv minoritar PSD sau unul majoritar, format în jurul PSD.

Ce spune George Simion despre desemnarea unui nou premier

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, consideră că „până cel puțin pe 21 septembrie” nu va fi desemnat niciun premier și a lansat un nou apel la alegeri anticipate.

„Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Ce merită cei care au dus țara în această gaură? Vrem alegeri libere! Lăsați-ne să guvernăm”, a scris Simion luni, pe Facebook.

Liderul celui mai mare partid de opoziție nu a oferit mai multe detalii privind mișcarea anticipată în legătură cu desemnarea pe care ar trebui să o facă președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier.

Alianța pentru Unirea Românilor a adoptat duminică, în unanimitate, în cadrul Consiliului Național de Conducere, rezoluția „Alegeri anticipate! România are nevoie de un nou început”, prin care a cerut întoarcerea la votul românilor ca singura soluție democratică pentru ieșirea din actualul blocaj politic, scrie Agerpres.

„AUR arată că PSD, PNL, USR și UDMR au adus actuala configurație parlamentară într-un punct mort: nu mai sunt capabile să construiască între ele o majoritate stabilă și un Guvern legitim, dar continuă negocierile și improvizațiile politice în loc să redea românilor dreptul de a decide. În timp ce partidele sistemului se blochează reciproc, criza politică se suprapune peste criza economică și stagflație, iar România rămâne fără o soluție reală de guvernare”, au afirmat reprezentanții AUR.

Potrivit AUR, România are nevoie de un nou Guvern, capabil să scoată economia din starea de criză și din stagflație.

Formațiunea condusă de George Simion a reiterat că este nevoie de „singura soluție democratică posibilă”: organizarea de alegeri anticipate.

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a anunțat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului.

„Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem, formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă”, a spus șeful statului, la Chișinău.