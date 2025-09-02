Sorin Grindeanu detaliază propunerea lăsată pe masa lui Nicușor Dan: „Însemnă mai mult decât propune Ilie Bolojan”. Care sunt diferențele

Sorin Grindeanu a declarat, marți seară, într-o intervenție la România TV, că în documentul pe care i l-a lăsat președintelui Nicușor Dan, PSD propune o tăiere de 25% a posturilor ocupate din administrația publică, cu 15% mai mult decât propune premierul Bolojan. Mai este o condiție: tăierea să fie făcută etapizat.

„Noi am lăsat un material președintelui Nicușor Dan, o reformă pe care noi o considerăm o soluție mai echilibrată: o reducere de 25% pe posturile ocupate, ceea ce însemna mai mult decât propune Ilie Bolojan”, a spus președintele interimar al PSD la România TV. Declarația sa a fost apoi preluată și pe pagina de Facebook a partidului.

Diferența dintre propunerea premierului și propunerea lui Ilie Bolojan este că, în varianta înaintată de PSD, tăierile de posturi ocupate se fac treptat, nu dintr-o dată.

„Deci nu de 10% așa cum este acum, dar etapizat, cu evaluări din 6 în 6 luni și după o perioadă, anuale. Cu o plasă de siguranță pentru comunitățile mici, sub 1.500 de locuitori”, explică Grindeanu.

Plasa de siguranță la care se referă este menționată și în documentul lăsat la Cotroceni în care sunt prevăzute criteriile de diferențiere când vine vorba de reducerile de posturi ocupate: „Unitățile administrativ teritoriale cu mai puțin de 1.500 de locuitori – minimum 8–10 funcționari de bază, fără reduceri sub acest prag”.

Liderii coaliției, chemați de președinte la Cotroceni

În ședința coaliției de duminică, atunci când a fost decisă amânarea proiectului care vizează reforma administrației locale, premierulBolojan a amenințat că demisionează atunci dacă nu va fi agreat planul de reducere cu 10% din posturile ocupate.

PNL a propus atunci o reducere de 40% din totalul posturilor – ocupate și neocupate, ceea ce ar însemna, spun liberalii, și disponibilizarea a 13.000 de funcționari.

Marți, premierul a avut o conferință de presă și a explicat cum vede aceste tăieri din reforma administrației publice.

Ulterior, el a mers la Cotroceni, unde a fost chemat de președinte, alături de liderii coaliției. Discuțiile s-au centrat pe reforma administrației locale – motivul tensiunii din coaliție.

Liderii partidelor din Guvern și șeful statului au agreat un termen două săptămâni, până la jumătatea lunii septembrie, să cadă de acord asupra tăierilor din administrația locală, au declarat pentru HotNews surse participante la discuții.

Aceleași surse spun că s-a decis să fie format un grup de lucru din care să facă parte vicepremierii Cătălin Predoiu și Marian Neacșu și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, pentru a se ajunge la o formulă de calcul care să fie aplicată pentru toate primăriile atunci când se fac disponibilizările.