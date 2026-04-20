Sorin Grindeanu, discurs virulent: „Vă prezint nota de plată a Planului Bolojan de distrugere asupra economiei și populației”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis luni colegilor săi de partid, în discursul ținut în cadrul referendumului intern al partidului cu privire la retragerea încrederii politice a premierului Ilie Bolojan, că „trebuie să ne decidem astăzi dacă vom rămâne într-o formă de guvernare în care PSD trebuie să fie – după caz – fie sac de box, fie doar un rezervor de voturi care să asigure majoritatea pentru ca «Planul Bolojan» de distrugere să meargă nestingherit înainte”.

„Eu şi majoritatea dintre dumneavoastră credem că a bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică mortală pentru Partidul Social Democrat. Mai bine o opoziţie cu voce, decât o guvernare cu capul plecat!”, a spus Sorin Grindeanu, în cadrul referendumului intern al PSD, în evenimentul intitulat „Momentul Adevărului” și desfășurat la Palatul Parlamentului.

Liderul PSD a subliniat că PSD a intrat de bună-credinţă în această construcţie politică gândită iniţial ca un scut împotriva populismului.

Grindeanu a susținut că, în iunie anul trecut, PSD intrat în această Coaliţie cu trei obiective majore: protejarea nivelului de trai, continuarea investiţiilor şi susţinerea economiei naţionale.

„Astăzi – constatăm că toate obiectivele au fost ratate”, a subliniat președintele PSD.

Discursul integral al lui Sorin Grindeanu