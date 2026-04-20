Sorin Grindeanu, discurs virulent: „Vă prezint nota de plată a Planului Bolojan de distrugere asupra economiei și populației”
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis luni colegilor săi de partid, în discursul ținut în cadrul referendumului intern al partidului cu privire la retragerea încrederii politice a premierului Ilie Bolojan, că „trebuie să ne decidem astăzi dacă vom rămâne într-o formă de guvernare în care PSD trebuie să fie – după caz – fie sac de box, fie doar un rezervor de voturi care să asigure majoritatea pentru ca «Planul Bolojan» de distrugere să meargă nestingherit înainte”.
- Urmăriți aici LIVETEXT principalele momente din ziua judecății în PSD a guvernării Bolojan
- Premierul Bolojan, așteptat să facă declarații de la șediul PNL, după ce e anunțată decizia PSD / Liberalii sunt acum în ședință
„Eu şi majoritatea dintre dumneavoastră credem că a bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică mortală pentru Partidul Social Democrat. Mai bine o opoziţie cu voce, decât o guvernare cu capul plecat!”, a spus Sorin Grindeanu, în cadrul referendumului intern al PSD, în evenimentul intitulat „Momentul Adevărului” și desfășurat la Palatul Parlamentului.
Liderul PSD a subliniat că PSD a intrat de bună-credinţă în această construcţie politică gândită iniţial ca un scut împotriva populismului.
Grindeanu a susținut că, în iunie anul trecut, PSD intrat în această Coaliţie cu trei obiective majore: protejarea nivelului de trai, continuarea investiţiilor şi susţinerea economiei naţionale.
„Astăzi – constatăm că toate obiectivele au fost ratate”, a subliniat președintele PSD.
Discursul integral al lui Sorin Grindeanu
- „Am intrat de bună-credință în această construcție politică gândită inițial ca un scut împotriva populismului. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliție cu partide de dreapta. Am vrut să fim parte a soluției și să reparăm anumite greșeli din trecut pentru care aveam partea noastră de responsabilitate.
- Lupta cu extremismul a fost însă abandonată de a doua zi, iar de 10 luni vedem un război continuu împotriva PSD și a oamenilor de stânga. Un război dus din interiorul coaliției de guvernare al cărui singur efect a fost tocmai creșterea taberei extremiste.
- Propaganda de dreapta a încercat să facă din PSD alibiul perfect pentru toate crimele economice și sociale din această perioadă.
- Sunt 10 luni în care fiecare membru PSD a devenit o țintă-vie. De la membri simpli, la consilieri, primari și până la fiecare președinte de Consiliu Județean sau la miniștri – toți ați fost atacați și puși la zid. Orice ați livrat românilor – fie că vorbim de drumuri, de școli, apă sau canalizare a fost înecat de valurile de ură revărsate de propaganda de dreapta.
- Ori – după 10 luni, aceste lucruri nu mai pot continua. Nu cu noi!
- În iunie anul trecut, am intrat în această Coaliție cu trei obiective majore: protejarea nivelului de trai, continuarea investițiilor și susținerea economiei naționale.
- Astăzi – constatăm că toate obiectivele au fost ratate.
- De aceea, ne cerem iertare românilor și antreprenorilor români care ne-au dat încrederea și ne-au cerut la schimb doar să nu îi lăsăm singuri.
- Adevărul este că, în ultimele zece luni, PSD și-a diluat identitatea de stânga stând la masă cu cineva care doar taie de peste tot și nu pune nimic în loc.
- Orice am spune și oricum am argumenta, românii ne zic pe stradă că NOI îl ținem în fruntea Guvernului pe cel care taie, închide și dă afară. Și mai nou – vinde!
- A gira la nesfârșit austeritatea rece este o formă de trădare a propriilor noastre valori.
- Trebuie să ne decidem astăzi dacă vom rămâne într-o formă de guvernare în care PSD trebuie să fie- după caz – fie sac de box, fie doar un rezervor de voturi care să asigure majoritatea pentru ca «Planul Bolojan» de distrugere să meargă nestingherit înainte.
- Eu și majoritatea dintre dumneavoastră credem că a bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică mortală pentru Partidul Social Democrat.
- Mai bine o opoziție cu voce, decât o guvernare cu capul plecat!
- PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce se distruge sistematic baza noastră socială.
- Degeaba ești primul partid – cu 45% pondere în Coaliție, dacă ești blocat să îți iei măsurile pentru care ai fost votat.
- Este inadmisibil ca cineva cu 10 sau 12% să dea ordine celui cu 28%.
- Este inadmisibil ca oameni pe care nu i-a votat nimeni să ia decizii cruciale în Guvern.
- Este inadmisibil să continui la nesfârșit cu cineva care nu înțelege că dialogul cu partenerii, dar și cu sindicatele sau patronatele nu este un favor, ci o obligație.
- Românii s-au săturat însă de scuze.
- Românii vor să vadă că PSD s-a trezit și că acționează din nou ca un scut de protecție în fața celor care vor doar să taie și să distrugă.
- Astăzi trebuie să privim adevărul în față, fără menajamente și fără filtre politice.
- De luni de zile, asistăm la un experiment eșuat, un experiment pe spatele economiei românești și pe buzunarul fiecărui cetățean.
- Astăzi, vreau să vă prezint nota de plată a „Planului Bolojan” de distrugere asupra economiei și populației.
- Cifrele nu mint, oricât ar încerca unii să facă scamatorii contabile.
- Actualul premier a preluat o economie pe creștere și în doar 6 luni a dus-o în recesiune tehnică.
- Am plecat de la o creștere de +1% în trimestrul doi din 2025 și am ajuns la -1,9% în trimestrul patru, cea mai mare scădere post-pandemie!
- Consumul intern s-a prăbușit. Avem 7 luni la rând de scădere– din cauza majorărilor de TVA, a accizelor și a înghețării veniturilor.
- Producția industrială? Scădere record cu 7% doar în luna ianuarie 2026.
- Turismul și HoReCa? Pe butuci, cu minus 16% în luna ianuarie.
- Și ce ne spun adulatorii «Planului Bolojan» de distrugere?
- Că acesta este de fapt un „nou model economic bazat pe investiții”. O minciună!
- Datele arată clar: investițiile publice au fost cu 12 miliarde de lei mai mici anul trecut.
- Iar în 2026, în primele două luni, suntem deja pe minus cu 3 miliarde de lei la investițiile finanțate de la buget.
- În timp ce 100.000 de IMM-uri românești sunt aruncate în pragul falimentului, «planul Bolojan» de distrugere a acționat ca un scut pentru multinaționale.
- Le-a oferit scutiri de taxe care ne costă 3 miliarde de lei anual – exact cât ar fi costat să nu punem povara pe cei peste 200.000 de profesori din România.
- Asta înseamnă austeritate pentru muncă și scutiri pentru marele capital!
- Aici nu mai vorbim doar de procente, vorbim de destine, de familii. 54 de mii de români și-au pierdut locul de muncă în mandatul Bolojan. Oameni trimiși acasă din industrie, de la Dacia Mioveni, de la Sidex Galați, de la Azomureș, de la Complexul Energetic Oltenia sau din fabricile de componente auto din vestul țării. În fiecare săptămână, o companie anunță că își închide porțile, iar Guvernul se uită în altă parte.
- Inflația s-a dublat, ajungând la 10%.
- Avem cea mai mare scădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani: -14% în învățământ, -14% în administrație și minus 10% în Sănătate.
- Pensiile? Avem cea mai dură depreciere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani, iar acest fapt este inacceptabil.
- Și care este răspunsul la toate aceste date reale care vin din economie? Că premierul a aprins lumina în cămară și a dat de șobolani! Eu cred că i-a văzut, de fapt, pe cei care abia așteaptă să pună mâna pe CEC, pe Hidrolectrica, Salrom, Romgaz și pe toate companiile românești strategice care fac profit. Iar acesta se numește jaf!
- Cu toate acestea, vedem un om care vorbește despre sine la persoana a treia și care ne spune tuturor: «Fără mine nu se poate, eu sunt reformatorul!». Să fii însă un reformator fără reformă cred că este o premieră în politica mondială.
- Nu este nicio reformă să faci concedieri colective!
- Nu este nicio reformă să întârzii luni de zile adoptarea bugetului ca în anii 90!
- Nu este nicio reformă să tai banii mamelor și salariile profesorilor!
- Nu este nicio reformă să tai până și de la persoanele cu dizabilități!
- Când 80% dintre cetățeni îți spun că direcția este greșită, NU poți susține că ai făcut reforme! Ci doar haos!
- Să vorbim cinstit și despre ce s-ar fi întâmplat fără PSD la guvernare?!
- TVA-ul ar fi fost astăzi 24%!
- CASS s-ar fi aplicat pe toate pensiile, inclusiv pe cele minime.
- Facturile la utilități și prețurile la alimente ar fi explodat. Noi am impus plafonarea adaosului comercial la alimente și a prețului la gaze.
- Salariul minim ar fi rămas înghețat. Iar salariile medicilor ar fi fost tăiate cu 10%.
- Și nu ar fi existat Pachetul de Solidaritate pentru pensionari și românii vulnerabili. Iar românii ar fi ajuns să plătească taxă până și pentru solarii.
- Și, cireașa de pe tort: programele de investiții locale ar fi fost oprite!
- Sunt lucruri concrete pe care le-am reușit, dar doar după amenințări și certuri interminabile. Iar această colaborare politică nu mai poate continua în acest mod!
- Mitul «eroului salvator» nu ține de foame și nici nu plătește facturile românilor. Este bun doar pentru cei care au nevoie de un paravan pentru a jefui ultimele resurse reale ale României. Dar eu nu mai pot cere PSD să facă parte din acest simulacru de guvernare.
- Acest management guvernamental dezastruos trebuie să înceteze.
- Iar astăzi – PSD arată că îi aude și îi ascultă pe români. Pe toți cei care muncesc din greu și cărora li se spune acum că trebuie să se mai sacrifice.
- Astăzi, împreună, avem ocazia să dăm glas tuturor acestor nemulțumiri.
- Astăzi, trebuie să facem o schimbare înainte să fie prea târziu!
- Prea târziu pentru miliardele din PNRR.
- Prea târziu pentru orice speranță de relansare economică în acest an.
- Prea târziu pentru a mai putea redresa prăbușirea nivelului de trai al fiecărui român.
- Să spunem ferm și clar: Ajunge. Până aici! În acest mod nu se mai poate!
- Avem nevoie de un nou model economic și social pus în practică de un om căruia îi place și dialogul, nu doar puterea.
- România are nevoie de echilibru, de justiție socială și de un stat care să fie partener, nu călău pentru mediul de afaceri și pentru proprii cetățeni. Vă cer – așadar, să votați conform propriei conștiințe și cu gândul la viitorul României.”