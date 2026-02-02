Sorin Grindeanu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD: „Dacă ai ieșit dintr-o coaliție, Guvernul e căzut”

Dacă social-democrații ies din coaliție, Guvernul Bolojan va pica, a subliniat luni președintele PSD Sorin Grindeanu într-o declarație de presă în care a comentat posibilitatea unui guvern minoritar fără prezența PSD.

Întrebat de HotNews dacă este luată în calcul varianta demiterii Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, în cazul în care angajamentele din coaliție nu sunt respectate, Grindeanu a spus că România nu poate fi condusă de un guvern minoritar.

De asemenea, el a explicat că nu e nevoie de o moțiune de cenzură ca Executivul să fie demis, pentru că atunci când un partid iese din coaliție, guvernul pică.

„A fost un răspuns la un scenariu. Premierul a fost întrebat și a vorbit ipotetic, dacă s-ar putea în România, din ce am văzut eu, un Guvern minoritar. Din punctul nostru de vedere nu se poate. Nu e nevoie ca PSD să facă moțiune de cenzură, în momentul în care ai ieșit dintr-o coaliție, Guvernul e picat”, a declarat Sorin Grindeanu luni la Parlament.

Referendumul în PSD privind guvernarea

În acest moment, în interiorul PSD are loc „un referendum” prin care membrii sunt consultați cu privire la prezența partidului în coaliție. Liderii PSD spun că rezulatul va fi comunicat atunci când va fi finalizat bugetul și social-democrații vor vedea dacă „măsurile de solidaritate” propuse de ei vor fi incluse.

„Atunci când am pornit această evaluare internă am anunțat că perioada se închide odată cu bugetul. Atunci vom vedea dacă măsurile propuse de noi sunt prinse, vom avea un tablou complet și atunci vom fi în stare să ne facem o imagine completă și șase spunem care este evaluarea noastră”, a explicat șeful PSD.

Potrivit informațiilor HotNews, dacă măsurile dorite de PSD nu se vor regăsi în bugetul pentru 2026, PSD nu va vota proiectul de buget în Parlament.

PSD condiționează și adoptarea pachetului de măsuri pentru reducerea cheltuielilor din administrația publică propus de Ilie Bolojan de adoptarea unui set de măsuri pentru relansarea economiei, care a fost negociat de coaliție.

Ilie Bolojan: „Nu exclud”

Într-un interviu pentru RFI România, săptămâna trecută, premierul Bolojan a fost întrebat dacă, într-o perioadă marcată de atacuri venite din partea PSD, ar putea guverna mai bine fără PSD. Ilie Bolojan a explicat că pentru stabilitate politică, pentru majoritatea stabilă necesară pentru adoptarea unor măsuri nepopulare „ai nevoie de partidele care pot face această majoritate”.

„Într-o perioadă de criză politică am mai ajuns la Guverne minoritare. Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică, să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice”, a spus premierul când a fost întrebat despre varianta unui Guvern minoritar.

După ce jurnalistul i-a cerut clarificări, Bolojan a explicat că varianta Guvernului minoritar „nu este o ipoteză de lucru”. „Acest lucru nu este de dorit, ar fi o situație limită și eu personal nu încurajez această situație”, a adăugat premierul.

Numărul 2 din PSD a amenințat cu demiterea prin moțiune de cenzură

În replică, Claudiu Manda, secretar general al PSD, practic mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu, a transmis printr-un mesaj pe Facebook că a auzit că „domnul Bolojan vehiculează ideea unui Guvern minoritar”.

„Nu de mult spunea că vrea «acasă», dacă nu facem cum vrea el. Apoi s-a răzgândit și a zis că rămâne… sau pleacă, dacă este dat afară prin moțiune de PSD și AUR”, adaugă Manda.

În final, Claudiu Manda transmite că există o decizie a Curții Constituționale potrivit căreia după e ce e demis prin moțiune de cenzură, un premier nu poate fi numit în aceeași funcție:

„Curtea Constituțională, prin decizia nr. 85/2020, a stabilit clar că nominalizarea aceluiași premier după ce un guvern a picat prin moțiune de cenzură este neconstituțională”.