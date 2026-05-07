Sorin Grindeanu: „În ciuda corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit. S-a produs chiar contrariul!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că piețele au dat un verdict „opus celui anunțat pe toate canalele” după demiterea Guvernului Bolojan și că „investitorii au dat un semnal clar” pentru „reluarea investițiilor, redeschiderea șantierelor de școli, spitale, drumuri județene și alimentări cu apă și gaze”.

Într-o postare joi pe Facebook, liderul PSD a invocat o serie de evoluții economice de astăzi, spunând că, „în ciuda corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit”.

„S-a produs chiar contrariul! De luni, după demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, piețele au dat verdictul lor – exact opusul celui anunțat pe toate canalele”, a adăugat Sorin Grindeanu.

„Reacția unei piețe care răsuflă ușurată”, susține liderul PSD

Sorin Grindeanu a spus că Bursa de la București a urcat pentru a patra zi consecutivă, dobânzile la împrumuturile României pe 10 ani au scăzut pentru a patra zi la rând, iar „cursul, după reacția inițială de creștere, a coborât astăzi”.

„Aceasta nu este reacția unei piețe speriate. Este reacția unei piețe care răsuflă ușurată că s-a pus capăt unei austerități care lovea în consum, în creștere și în încrederea investitorilor. Bursa nu votează la urne. Dar atunci când vorbește prin cifre, nu poate fi acuzată că face propagandă”, a continuat liderul PSD.

El susține că „investitorii au dat un semnal clar, iar clasa politică trebuie să-l înțeleagă și să-l aplice urgent”.

„Aceasta înseamnă reluarea investițiilor, redeschiderea șantierelor de școli, spitale, drumuri județene și alimentări cu apă și gaze. Repornirea economiei și stimularea mediului de afaceri reprezintă adevăratele priorități ale României post-Bolojan!”, a conchis Sorin Grindeanu.

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, la aproximativ două săptămâni de când social-democrații au decis oficial să îi retragă sprijinul premierului liberal.

Miercuri seară, într-un interviu pentru Observator, Ilie Bolojan a declarat că liderii social-democrați poartă „responsabilitatea totală pentru această criză” și că au „două posibilități”: fie să vină cu o soluție de guvernare, fie să spună că nu au și să îi lase pe alții.

Marți, într-o declarație la Parlament, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, vorbise la rândul său despre două opțiuni pentru partid: reluarea coaliției fără Bolojan sau trecerea în opoziție a PSD.