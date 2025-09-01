VIDEO Sorin Grindeanu, critici pentru Bolojan: „Nu așa funcționează o coaliție” / Ce spune despre o demisie a premierului

PSD consideră că reforma administrației publice locale trebuie făcută, dar respinge impunerea unor măsuri care să nu aibă consens în coaliție, a transmis Sorin Grindeanu într-o conferință de presă organizată luni după ședința Biroului Permanent Național al PSD.

Întrebat despre amenințarea premierului că va demisiona.dacă PSD blochează reforma administrației locale, Grindeanu a transmis că „nu dorește să intre în această zonă”, ci vrea ca această coaliție din patru partide și grupul minorităților să funcționeze prin consens.

„Noi vrem să facem toate aceste lucruri măsurând de două ori și după tăind, nu cu o decizie marți în coaliție de un tip și peste două zile să schimbăm decizia. Nu așa funcționează o coaliție. Dacă vă uitați în acordul de guvernare, dincolo de nervii unora sau altora, e mai important să avem un consens decât încercarea de impunerea a unor decizii care nu au consens. Trebuie să învățăm cu toții să lucrăm la comun”, a explicat el.

Ce spune despre reforma administrației locale

Tensiunile din coaliție au pornit de la proiectul de lege privind reformarea administrației locale. Coaliția nu a ajuns la un acord prin măsuri, iar acest proiect va fi rediscutat peste două săptămâni. Inițial, el trebuia să fie adoptat prin asumarea răspunderii guvernului în Parlament alături de alte cinci proiecte care fac parte din pachetul doi de măsuri fiscale.

„PSD consideră că este absolut necesară reforma administrației publice locale. Să nu încercăm să spunem lucruri altfel decât sunt. Este o reformă absolut necesară. Sunt absolut de acord cu ceea ce a spus președintele Nicușor Dan ieri și anume că atunci când iei măsuri sub presiunea timpului mai faci greșeli. Graba strică treaba. Discuția se pune în alți parametri decât prezintă unii colegi de coaliție. Vrem ca această reformă să fie echitabilă, să se aplice aceleași măsuri de sus până jos. Vorbim de zeci de mii de locuri”, a explicat președintele PSD.

El a subliniat și solicitările PSD pentru acceptarea acestei reforme. „Trebuie să stea încă 2 criterii în picioare: să luăm parteneri în administrația locală în acest demers și să facem foarte bine tot acest proces pentru ca în câteva luni să nu ne trezim cu hotărâri judecătorești de încadrare a personalului disponibilizat”. a spus Grindeanu.

Despre ieșirea PSD de la guvernare

Întrebat ulterior de jurnaliști dacă există o discuție despre ieșirea PSD de la guvernare, Sorin Grindeanu a subliniat că o astfel de decizie se ia într-un for lărgit al partidului precum a fost cazul când s-a intrat în guvernare. „Deocamdată nu este vorba de așa ceva”, a replicat Grindeanu.

Tensiuni în coaliție

Duminică, în ședința de coaliție în care partidele au discutat reforma administrației locale, Ilie Bolojan le-a spus celorlalți lideri că, în cazul în care coaliția nu găsește o soluție pentru a reduce numărul de angajați de la stat, trebuie să caute alt premier, potrivit unor surse din PNL și USR citate duminică de HotNews.

Luni, de la ora 19.00, premierul Ilie Bolojan va ajunge în fața Parlamentului, pentru a-și asuma răspunderea pentru cinci proiecte de lege din Pachetul 2 de măsuri fiscale. Inițial, pachetul a fost spart în șase proiecte, dar liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un acord pe pachetul de măsuri care vizează tăierile din administrația locală și au amânat discutarea lui cu două săptămâni.

Potrivit unor surse din PSD citate duminică de HotNews, premierul a obținut date potrivit cărora o reducere de 25% din numărul total de posturi nu ar aduce o economie, deoarece nu ar fi restructurat niciun post, în contextul în care nu în toate instituțiile publice locale schema este completă.

Ulterior, liderii social-democrați au spus că decizia finală privind numărul posturilor tăiate nu poate fi luată încă, deoarece este nevoie de mai multe calcule și evaluări, au transmis surse din coaliție pentru HotNews. De partea cealaltă, PNL și USR au susținut în continuare varianta în care 40% de posturi din administrația locală sunt eliminate.