Sorin Grindeanu spune că PSD a propus în coaliție „măsuri de relansare economică”: „Nu concurez cu premierul Ilie Bolojan, ci cu ideea de a pune societatea versus rezultate”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat o parte dintre măsurile Guvernului, luni, la Antena 1, și a spus că al treilea pachet al Guvernului trebuie „să cuprindă și măsuri pozitive, măsuri de reglare a unor lucruri, de relansare economică”.

„Am venit cu propuneri pentru partenerii noștri de coaliție, pe care le-am înaintat, să venim și cu niște măsuri pentru relansarea economică. Măsurile propuse de noi au fost date către partenerii de coaliție, eu sper să fie de acord cu ele, astfel încât, dacă există acest pachet 3, să fie un pachet care să cuprindă și măsuri pozitive, măsuri de reglare a unor lucruri, de relansare economică”, a declarat Sorin Grindeanu în cadrul emisiunii „Observator”.

Întrebat despre discuțiile privind pensiile magistraților, în cazul cărora legea adoptată de Guvern prin asumare a fost respinsă de Curtea Constituțională, liderul PSD a spus că trebuie ajuns cu „bună-credință” la „un punct de vedere comun, nu cu forța”.

El a precizat că a vorbit cu liderul PNL și duminică, și luni.

„Eu nu concurez cu premierul Ilie Bolojan (…). N-avem niciun fel de, să zicem, culoare comune de alergat împreună. Pe mine mă interesează ce v-am spus mai devreme, niciun fel de concurență cu Ilie Bolojan, ci, da, concurez cu ideea de a pune societatea, sau oamenii, versus rezultate. Cu asta nu sunt de acord”, a continuat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre stadiul relației dintre partidele din coaliție, președintele interimar al social-democraților a declarat: „Atâta timp cât bătăliile electorale între PSD și PNL sau între PSD și USR au fost cele pe care le știți, aici nu se așteaptă nimeni la frății. Nu se așteaptă nimeni să facem o mare horă a unirii sau să aplaudăm cu toții ca în Coreea de Nord”.

„Eu cred că oamenii așteaptă de la noi, de la PSD, fiindcă nu îmi permit să vorbesc în numele altora, să venim cu politici publice, să ne susținem punctul de vedere, să încercăm să argumentăm foarte bine să fie acceptat în coaliție și să mergem mai departe”, a conchis Sorin Grindeanu.