Sorin Grindeanu spune că se va stabili o nouă dată pentru ca Bolojan să meargă în Parlament: „În mod clar, va veni”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că premierul Ilie Bolojan va veni la „Ora prim-ministrului” din Parlament la o altă dată, spunând că angajaţii de la cabinetele celor doi demnitari lucrează pentru „o potrivire de calendar”.

Premierul Ilie Bolojan nu a mers luni la „Ora Premierului”, unde a fost chemat de PSD și AUR, și a cerut reprogramarea pentru o zi „care să permită armonizarea agendelor”.

Întrebat cum vede absența lui Bolojan, care a fost motivată de Guvern, Grindeanu a spus că a primit de dimineață informarea că Bolojan nu poate să vină.

„În acest moment colegii mei de la cabinet iau legătura cu cabinetul prim-ministrului astfel încât să facă, să spunem, o potrivire de calendar ca la o dată viitoare prim-ministrul să vină. (…) Hai să vedem. În mod clar, va veni”, a adăugat Grindeanu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a menţionat că nu ştie care este procedura şi cine ar fi trebuit să îl anunţe pe el referitor la retragerea trupelor americane din România.

„Nu ştiu care e procedura, chiar nu ştiu. Sunt om totuşi cu experienţă. Am avut destule, să spunem, situaţii în care, în mod normal, eşti informat. Nu am fost informat din acest punct de vedere. Nu ştiu dacă preşedintele (trebuia să îl informeze – n.r.), am văzut o clarificare de la prim-ministru care spunea şi dânsul că aflase de luni, noi am aflat miercuri. E mai puţin important până la urmă acest lucru (…), a afirmat Grindeanu.

Grindeanu, care a negat că ar exista o apropiere între partidul său și AUR, a declarat vineri că social-democrații l-au chemat pe premierul liberal în Parlament pentru ca românii să afle „care este planul de țară” după redimensionarea efectivului de trupe americane din România „și ce își propune Guvernul României pentru următoarea perioadă pentru a păstra același nivel de securitate”.