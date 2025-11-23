Soția lui JD Vance, fără verighetă la un eveniment public. Un purtător de cuvânt a trebuit să lămurească lucrurile

Apariția fără verighetă a Ushei Vance, soția vicepreședintelui american JD Vance, la o bază militară din Carolina de Nord, a stârnit zvonuri despre căsnicia ei cu vicepreşedintele american. Dar un purtător de cuvânt al doamnei vicepreşedinte a lămurit lucrurile, relatează revista People, citată de News.ro.

Usha Vance, în vârstă de 39 de ani, a vizitat miercuri, 19 noiembrie, Camp Lejeune, o bază militară din Jacksonville, Carolina de Nord, alături de prima doamnă Melania Trump.

Usha nu purta verigheta în timpul apariţiei publice, iar asta nu a trecut neobservat. După publicarea fotografiilor de la ieşire, zvonurile despre probleme în căsnicia ei cu vicepreşedintele american au luat amploare pe reţelele de socializare.

În mijlocul speculaţiilor, un purtător de cuvânt al doamnei vicepreşedinte, care este foarte discretă şi rareori vorbeşte cu presa, a abordat subiectul apariţiei fără verigheta.

Purtătorul de cuvânt a spus că Usha este „o mamă a trei copii mici, care spală multe vase, face multe băi şi uită uneori verigheta”.

Usha şi JD sunt căsătoriţi din 2014 şi au trei copii: fiii Ewan, în vârstă de 8 ani, şi Vivek, în vârstă de 5 ani, şi fiica Mirabel, în vârstă de 3 ani.

Vicepreședintele american JD Vance a stârnit critici în India, după ce și-a exprimat public speranța ca soția sa Usha, crescută în religia hindusă, să se convertească la creștinism.