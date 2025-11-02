Criticat că vrea ca soția lui să treacă la creștinism, JD Vance a denunțat un „comentariu odios”

Vicepreședintele american JD Vance, care și-a exprimat public speranța ca soția sa Usha, crescută în religia hindusă, să se convertească la creștinism, și-a apărat poziția în fața criticilor pe care le-a stârnit, informează AFP.

Catolic fervent, el însuși convertit în 2019, JD Vance a calificat vineri drept „sectarism anticreștin” criticile generate de declarațiile sale.

Tatăl de 41 de ani a fost întrebat despre educația celor trei copii ai săi într-o căsătorie interconfesională în cadrul unui eveniment organizat miercuri la Universitatea din Mississippi de Turning Point USA, mișcarea ultraconservatoare fondată de Charlie Kirk, împușcat mortal pe un alt campus din țară în septembrie.

„Sper că ea va fi în cele din urmă atinsă de același lucru care m-a atins pe mine la biserică? Da, sincer, îmi doresc cu adevărat acest lucru”, a răspuns el.

„Dar dacă nu va fi așa, Dumnezeu spune că fiecare are liber arbitru, așa că nu am nicio problemă cu asta”, a adăugat el.

Declarațiile sale au fost criticate pe rețelele de socializare.

„Comentariu odios”

Ca răspuns la o voce critică, care îl acuza pe X că „sacrifică” religia soției sale pentru a satisface conservatorii, el a denunțat un „comentariu odios” care „nu este cu siguranță singurul de acest gen”.

„Ea nu este creștină și nu intenționează să se convertească, dar, ca mulți oameni într-o căsătorie interconfesională, sau în orice relație interconfesională, sper că într-o zi va vedea lucrurile la fel ca mine”, a continuat el pe X.

Usha Vance s-a născut în California, în San Diego, din părinți emigrați din India. Ea a declarat în 2024 pentru Fox News că religia lor hindusă a contribuit la transformarea lor în „oameni cu adevărat buni”.

Cei doi s-au cunoscut la Facultatea de Drept la Universitatea Yale și s-au căsătorit în 2014.

JD Vance a crescut în credința evanghelică, este o ramură a creștinismului protestant, și a avut o copilărie haotică și defavorizată, despre care a povestit în autobiografia care l-a făcut cunoscut, „Hillbilly Elegy”.

De la convertirea sa la catolicism, cel care a devenit vicepreședinte al Statelor Unite a exprimat frecvent modul în care credința sa i-a influențat opiniile politice conservatoare.