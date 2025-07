Spectacole de anvergură, cinema în aer liber și activități care aduc familiile împreună. Mall-urile devin destinații de vacanță urbană

Chiar dacă vara asta, încă nu ai plecat la mare sau la munte, nu înseamnă că nu te poți bucura de zilele lungi și calde chiar la tine acasă. În marile oraşe din ţară, se organizează o mulțime de evenimente de relaxare şi distracție, iar promotorii acestora sunt, de multe ori, centrele comerciale, care își doresc, astfel, să atragă noi vizitatori și să își fidelizeze clienții deja existenți.

Un exemplu este Palas din centrul Iaşului, acolo unde, publicul venit la cumpărături sau a avut ocazia să asiste la două concerte-eveniment de muzică clasică: „Cei trei tenori ieşeni”. Gheorghe Zamfir, Monica Anghel, Luminiţa Anghel, Irina Baianț, dirijorul Andrei Tudor şi alţi invitaţi au adus, în parcul de lângă Palatul Culturii, alături de tenorii Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă, un moment de excepție, rar întâlnit în peisajul comercial din România.

De la Iași la Timișoara, Cluj și Suceava, vara 2025 se trăiește diferit: în grădini urbane care aduc comunitățile împreună, spaţii verzi pe care compania Iulius, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România, le-a realizat în proiectele sale, cu investiţii de peste 20 de milioane de euro.

„Ne dorim ca fiecare proiect Iulius să ofere mai mult decât o simplă experiență de cumpărături şi să devină un reper pentru cum poate arăta timpul liber trăit frumos, în mijlocul orașului. Agenda de vară este gândită ca un dialog permanent cu publicul nostru, un mix de cultură, distracție și relaxare, în care fiecare weekend aduce o nouă poveste de împărtășit. Punem accent pe experiențe pentru întreaga familie: de la cei mai mici, care descoperă lumea prin joacă, până la părinți și bunici, care se bucură de muzică, film sau pur și simplu de timp de calitate petrecut împreună”, a precizat Roxana Cruceanu, Group Event Manager la Iulius.

Concerte de muzică clasică şi spectacol la lumina lumânărilor, în centrul Iaşului

Vara, Palas devine centrul vieții culturale din Iaşi, cu o agendă de evenimente pentru toate gusturile și vârstele. În fiecare seară de weekend, ieşenii se pot delecta, în parc, cu cele mai bune producţii de la Hollywood la sesiuni de cinema în aer liber. Un alt eveniment de amploare este Festivalul Serile Filmului Românesc, care va aduce în parc proiecții de film, întâlniri cu actori și regizori, dar și concerte live.

Artiştii Filarmonicii de Stat „Moldova” Iaşi sunt o prezenţă deja obişnuită la Palas şi vor reveni, în lunile august şi septembrie, cu o serie de concerte simfonice.

În plus, cei care caută o experiență mai puţin obişnuită sunt invitați, în septembrie, tot în parc, la concertul Multisenzorial, un concept aparte care îmbină hiturile internaționale, interpretate la instrumente de muzică clasică, şi lumina a sute de lumânări. „Grădina Palas funcționează ca un spațiu de întâlnire între clasic și contemporan – între Palatul Culturii și mall –, o punte care rezonează perfect cu filosofia proiectului Multisenzorial: aducerea culturii mai aproape de public, printr-un cadru accesibil, chiar cool, dar în același timp memorabil. Muzica reinterpretată cu instrumente clasice, lumânările, contextul informal, dar profund, toate acestea transformă un simplu concert într-o experiență care traversează generații și spațiile convenționale. Faptul că un centru care, la bază este unul comercial, susține în mod activ astfel de demersuri artistice, este nu doar remarcabil, ci și un exemplu de cum poate fi cultivat un public nou pentru cultură”, a declarat Diana Parpalea, project manager.

Un alt eveniment aparte aşteptat la Iaşi îl reprezintă festivalul de artă stradală Check Art Festival, care, în luna septembrie, va transforma parcul Palas într-o scenă deschisă plină de personaje fantastice, acrobați, mimi și statui vivante.

Și nu în ultimul rând, la început de august, cei mici sunt așteptați să exploreze universul fascinant al roboților uriași la expoziția „Transform Robots Alive”, unde 14 exponate cu înălțimi de până la 6 metri vor prinde viață prin mișcare și sunet.

Iulius Town Timișoara – distracție urbană pentru întreaga familie

La Timișoara, vara prinde culoare în ansamblul mixt Iulius Town, unde publicul se poate bucura de proiecții de film în aer liber, activări creative pentru copii, spectacole interactive de magie și teatru, dar și festivaluri street food care aduc împreună gusturile verii.

Pentru pasionații de cinema, programul estival Flight Cinema in My Town, Caravana Orange și Caravana TIFF aduc weekend-uri pline de filme chiar sub cerul înstelat, în lunile iulie şi august.

Printre evenimentele-vedetă ale lunii august se numără expoziția interactivă Dino, unde micii vizitatorii vor putea descoperi peste 30 de dinozauri animatronici, recreați în mărime naturală.

La început de septembrie, va avea loc festivalul Picnic in My Town, care combină street food-ul cu muzica live și activările speciale într-o atmosferă relaxantă, chiar în mijlocul orașului, şi o nouă ediţie de Check Art Festival. „În România, astfel de evenimente sunt, de regulă, găzduite de teatre sau muzee, fiind mai puțin obișnuit ca o dezvoltare comercială să le susțină. Palas şi Iulius Town sunt printre puținele proiecte, poate chiar singurele, care susțin astfel de inițiative, contribuind la apropierea artei de publicul larg. Arta dezvoltă, educă și aduce o stare de bine pentru toți participanții la eveniment”, a declarat Francisca Hoca-Virag, organizator și creator al Festivalului Check Art.

Iulius Mall Cluj – educație, joacă și relaxare

La Cluj-Napoca, vara e despre bucuria trăită în familie şi cinema în aer liber. Copiii sunt așteptați în fiecare joi, la Kids Thursdays, un program de teatru de păpuși desfășurat în Iulius Parc, în timp ce serile de vineri sunt rezervate filmelor în aer liber prin Movie Nights, o tradiție de vară care animă zona verde de lângă mall.

Tot în Iulius Parc din Cluj, sfârșitul verii aduce un plus de savoare cu Transylvania Coffee Fest – un eveniment de tip street food dedicat iubitorilor de cafea și delicii de specialitate. Iar surprizele continuă cu Latino Party Rooftop, un eveniment cu muzică live și activități în aer liber pentru tineri, și o expoziție de reptile și tarantule vii, care adaugă un strop de aventură agendei urbane.

Vară pentru curioși, pofticioși și exploratori urbani

Şi la Suceava, vara se trăiește cu ochii mari și mintea deschisă. De-a lungul verii, vizitatorii Iulius Mall vor avea parte de o serie de activități deosebite și interactive: de pe 19 iulie, cei mici sunt invitaţi la o expoziţie de dinozauri, iar în serile de vineri, cinefilii sunt aşteptaţi în parc, la cinema în aer liber.

Spre finalul verii, atmosfera va deveni vibrantă și aromatică odată cu Street Food Festival, unde food truck-urile vor aduce preparate internaționale, deserturi artizanale, demonstrații culinare și multă muzică live, într-un weekend dedicat gusturilor și socializării.

Articol susținut de Iulius Grup