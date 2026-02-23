„Spectacolul girofarurilor și al postărilor pe rețele de socializare dăunează”. Noi critici din aviație pentru ministrul Sănătății

Abordarea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut un „impact psihologic devastator asupra familiilor celor aflați la bord” și ea a contrastat cu atmosfera în interiorul aeronavei care era „una foarte calmă”, a acuzat Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești, într-o intervenție la Digi24.

A fost a doua ieșire publică a ACAR prin care este criticat ministrul Sănătății pentru că a anunțat că a „convocat la Ministerul Sănătății o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București” după ce pilotul unui avion al companiei HiSky cu 186 de persoane la bord, care pornise duminică într-un zbor pe ruta București-Hurghada, a cerut să revină de urgență pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.

În postarea făcută când avionul era încă în aer, Alexandru Rogobete a nominalizat Ambulanța și 6 spitale din București pregătite să preia victimele. Postarea a fost condamnată la scurt timp, duminică seară, într-un comunicat al ACAR în care transmitea că „aviația nu este cancan”, iar postările tip breaking news sunt „inacceptabile”.

„O panică nejustificată”

Într-o intervenție la Digi24, luni, președintele asociației care are ca membri companii aeriene românești precum TAROM, AnimaWings, DAN AIR, HelloJets, FLY LILI, Legend Airlines și Star East Airlines, a detaliat criticile pe care industria le are pentru ministru.

„Ca să mă exprim într-o manieră pur diplomatică, apreciem mobilizarea preventivă a echipajelor de intervenție, însă transformarea unei proceduri tehnice, de rutină, într-un spectacol cumva al girofarurilor și al postărilor pe rețele de socializare este dăunătoare, pentru că atunci când autoritățile și politicienii se grăbesc să listeze zeci de ambulanțe, unități de terapie intensivă pregătite, spitale, înainte ca un avion să aterizeze, aceștia deja nu mai informează, ci induc o cumva o panică nejustificată”, a spus Marius Popescu.

„Nu e un domeniu al goanei după o vizibilitate”

El a cerut ca pe viitor comunicarea să rămână în sarcina Ministerului Transporturilor, Romatsa sau la Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

„Abordarea are un impact psihologic devastator asupra familiilor celor aflați la bord, la urma urmei, care primesc semnale de dezastru iminent pentru o situație care, de fapt, este în realitate sub control. Iar atmosfera în interiorul aeronavei erau una foarte calmă. Nu existau persoane, pasageri agitați. Aviația e un domeniu al preciziei, nu e un domeniu al goanei după o vizibilitate”, a transmis el.

„Nu o urgență critică”

El a mai ținut să dezmintă două informații din comunicare publică. Avionul nu s-a depresurizat, precum a menționat ministrul, ci un senzor aflat la bord a semnalizat o posibilă depresurizare. Mai mult, a subliniat el, pilotul avionul nu a activat cel mai înalt grad de alertă: „Mayday”.

„Este vital să explicăm publicului că, din informațiile pe care le avem, pe frecvențele dintre Romatsa și partea bulgară, pentru că avionul a făcut cale întoarsă de la Varna, s-a transmis un mesaj de tip PAN-PAN. În aviație, acesta este semnalul pentru o situație de urgență ce necesită prioritate, nu o urgență critică. Nu pune în pericol iminent viața pasagerilor, al echipajului. Deci nu vorbim despre un «Mayday»”, mai spune Popescu.

Cum a explicat ministrul

Alexandru Rogobete a explicat că „nu existau alte date certe” când a fost „informat că un avion cu 180 de pasageri la bord s-a depresurizat (n.r. această este exprimarea criticată de ACAR) și se întoarce la Otopeni”, în afara faptului că „aeronava trebuie să survoleze pentru a-și reduce greutatea înainte de aterizare”.

„Rolul meu, ca ministru al Sănătății, nu este să reacționez după ce se întâmplă ceva grav. Rolul meu este să fiu pregătit înainte. Într-un scenariu negativ, vorbeam despre posibilitatea unor victime multiple. Iar victimele multiple nu se tratează pe pistă. Se tratează în spitale. Spitale care, în acest moment, funcționează cu un grad de ocupare de peste 90%. Asta înseamnă organizare și coordonare din timp, nu improvizație”, a declarat ministrul, duminică seară, într-o postare pe Facebook.