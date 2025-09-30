Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a acuzat, marți, că Kievul a pus la cale un complot împreună cu Varșovia, plănuind să trimită „grupuri de sabotaj și recunoaștere” în Polonia, despre care să spună, în mod fals, că sunt unități speciale rusești și belaruse pentru a atrage țările NATO într-o confruntare directă cu Moscova.

Noua acuzație vine la o săptămâna, după ce SVR a pretins că pe teritoriul României sunt mobilizate trupe pentru a invada Republica Moldova după alegeri legislative de duminică, informație care nu s-a confirmat. Chișinăul a avertizat atunci că Rusia inundă zilnic spațiul informațional cu falsuri grosolane.

Spionajul rusesc susține, într-un comunicat de presă publicat marți, că, potrivit „informațiilor primite”, Ucraina, prin de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării, continuă „încercările de a atrage țările europene NATO într-o confruntare armată cu Moscova”, scrie The Moscow Times.

SVR acuză că Ucraina se află și în spatele incidentelor cu drone din Polonia și România, operațiunea pretinsă având același scop.

Serviciul de Informații Externe acuză că la noua „provocare”, pusă la cale împreună cu serviciile de informații poloneze, vor participa presupuse trupe care luptă alături de Kiev, care vor simula un atac asupra obiectivelor de infrastructură critică din Polonia pentru a „amplifica protestele publice”.

„De data aceasta, complotul se învârte în jurul unui grup de sabotaj și recunoaștere desfășurat pe teritoriul polonez, compus presupus din personal al forțelor speciale rusești și belaruse. Au fost selectați candidați pentru participarea la înscenare. Aceștia sunt militanți din Legiunea «Libertatea Rusiei” și din «Regimentul K. Kalinovski” belarus care luptă de partea Forțelor Armate Ucrainene”, afirmă SVR.

„Se presupune că, după „identificarea și neutralizarea” grupului de sabotaj și recunoaștere de către forțele de securitate poloneze, membrii grupului vor apărea în fața mass-media și vor da mărturii care vor incrimina Rusia și Belarus în încercarea de destabilizare a situației din Polonia”, se mai arată în comunicatul SVR.

În acest context, Kievul, potrivit serviciilor de informații ruse, speră să determine țările europene „să răspundă Rusiei cu cea mai dură forță posibilă, de preferință militar”.

„Confruntat cu o înfrângere inevitabilă, regimul Zelenski, folosindu-i pe europeni drept scut, este pregătit să recurgă la toate mijloacele necesare, chiar și cu prețul declanșării unui «mare război»”, a concluzionat Serviciul de Informații Externe al Rusiei.

În luna septembrie, mai multe țări, printre care România, Polonia și Estonia, au anunțat că drone sau avioane de vânătorare rusești le-au încălcat spațiul aerian.

Polonia și Estonia au invocat articolul 4 din Carta NATO, care impune consultări cu aliații în cazul unei amenințări la adresa securității și integrității teritoriale a unei țări membre.

Ca răspuns, NATO a lansat operațiunea „Santinela Estică” pentru întărirea flancului de estic. Moscoa a negat că implicarea intenționată.