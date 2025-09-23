Spionajul rusesc acuză că pe teritoriul României sunt masate trupe pentru a invada Republica Moldova după alegeri

Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei acuză marți că țările NATO se pregătesc să invadeze Republica Moldova după alegerile de duminică și că forțe sunt concentrate în România în acest sens.

„Birocrații europeni cu sediul la Bruxelles sunt hotărâți să mențină Republica Moldova pe drumul cel bun cu politicile lor rusofobe. Aceștia plănuiesc să facă acest lucru cu orice preț, inclusiv prin desfășurarea de trupe și ocuparea de facto a țării. În prezent, statele membre NATO își concentrează forțele armate în România, în apropierea frontierei cu Republica Moldova”, scrie SVR într-un comunicat de presă publicat marți.

Acesta a afirmă că o „debarcare” NATO este pregătită pentru regiunea Odesa din Ucraina „pentru a intimida Transnistria” și că „primul grup de militari de carieră din Franța și Regatul Unit a sosit deja la Odesa”.

„Acest scenariu a fost exersat în repetate rânduri în timpul exercițiilor NATO din România și s-ar putea realiza după alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie. Oficialii europeni se tem că falsificarea grosolană a rezultatelor votului, pregătită de Bruxelles și Chișinău, îi va obliga pe cetățenii moldoveni disperați să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile. Apoi, la cererea președintelui M. Sandu, forțele armate ale statelor europene vor fi obligate să-i oblige pe moldoveni să accepte o dictatură sub pretextul democrației europene”, mai susține SVR.

Spionajul rusesc vorbește și de „provocări armate” împotriva Transnistriei

Serviciul de informații de la Moscova scrie de asemenea că „Bruxelles-ul nu intenționează să abandoneze planurile sale de ocupare a Moldovei, chiar dacă situația imediat după alegeri nu necesită intervenție externă” și că „desfășurarea trupelor este așteptată să aibă loc ceva mai târziu. Pentru a crea un pretext, sunt prevăzute provocări armate împotriva Transnistriei și a trupelor rusești staționate în regiune“.

Comunicatul remis de SVR vine la doar o zi după ce agenția Bloomberg a arătat, în baza unor documente confidențiale pe care le-a obținut, că Rusia a conceput un plan de a interveni în alegerile din Republica Moldova și de a submina eforturile guvernului de a menține țara pe drumul spre aderarea la Uniunea Europeană.

Campanie rusească de influențare a alegerilor din Republica Moldova

Strategia ce vizează mai multe direcții a fost finalizată în primăvară și coordonată direct de Kremlin. Scopul este de a submina șansele Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu la scrutinul din 28 septembrie și, în cele din urmă, de a o înlătura de la putere.

Alegerile de duminică vor avea loc la mai puțin de un an după referendumul privind aderarea Republicii Moldova la UE, adoptat cu o majoritate fragilă, pe fondul acuzațiilor Chișinăului privind ingerințe ale Kremlinului.

Printre tacticile dezvăluite de documentele obținute de Bloomberg se numără recrutarea moldovenilor din străinătate, inclusiv din Rusia, pentru a vota la secțiile de votare din UE și din alte părți, trimiterea altora pentru a organiza proteste perturbatoare și o campanie extinsă de dezinformare pe rețelele sociale. O altă componentă esențială a planurilor biroului prezidențial al lui Vladimir Putin este utilizarea de materiale compromițătoare pentru a presa oficiali publici să perturbe procesul electoral.

Zeci de persoane reținute în Republica Moldova, după un val de percheziții

Peste 250 de percheziții au fost făcute luni în Republica Moldova, într-un dosar penal vizând pregătirea unor acțiuni de destabilizare înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Autoritățile au anunțat că au fost reținute 74 de persoane, unele dintre ele având legături cu forțe politice și structuri infracționale.

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) al Republicii Moldova, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, și procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Speciale (PCCOCS), Victor Furtunǎ, au susținut o conferință de presă comună privind perchezițiile.

Cauza penală pe destabilizarea în masă a fost pornită în iulie, a anunțat Victor Furtună, șeful Procuraturii.

Persoanele urmau să fie înstruite în Serbia, pentru a participa apoi la acțiuni de dezordine în masă.

Pe parcursul anchetei s-a constatat legături ale unor persoane cu forțe politice și structuri criminale, a declarat șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu.

La rândul său, șeful SIS a anunțat că „în spatele activităților era o persoană care se prezinta drept reprezentant al Serviciului special din Rusia” și că „au fost utilizate rețelele canalelor de Telegram afiliate lui Ilan Șor”.

Înainte de anunțul oficial făcut de autorități cu bilanțul perchezițiilor și planurile privind „acțiuni de dezordine în masă”, liderul socialist Igor Dodon, fost președinte al țării, a declarat că s-au făcut percheziții și la lideri de organizații ale partidului său și au fost reținuți „câțiva colegi”.

Rusia, în spatele planului de destabilizare

Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, a spus că coordonatorul pregătirilor din Serbia în spatele acțiunilor din Serbia a stat o persoană care s-a prezentat ca fiind de la un serviciu special din Federația Rusă:

„A fost stabilit că în spatele planificării și coordonării în Serbia, conform datelor noastre, la fața locului, coordonator direct al acestor instruiri era o persoană care se prezenta în numele unui serviciu special din Federația Rusă, având apelativ «Bes». (…)

Totodată, un alt exponent al serviciilor speciale ruse, care era implicat în coordonarea a mai multor grupuri din R. Moldova, a fost stabilit ca fiind cetățean al Federației Ruse, Andrei Pavlov Vladimirovici, ofițer al direcției generale de informații militare a Ministerului Apărării a Federației Ruse, entitate cunoscută sub acronimul GRU, implicat în coordonarea a acțiunilor de destabilizare în context electoral. Acesta este suspectat de planificarea și organizarea pe teritoriul R. Moldova a unor acte subversive, finanțate din Federația Rusă, în paralel utilizând și rețeaua lui Șor pentru a identifica și recruta mai multe persoane pe grupurile de pe Telegram asociate grupului Șor, acesta fiind cunoscut sub apelativul «FIL 007» li «FIL 01 »”.

Alegeri cruciale pentru viitorul Republicii Moldova

Kremlinul nu a răspuns solicitării de comentarii din partea Bloomberg privind documentele pe care le-a obținut privind planurile sale pentru alegerile din Republica Moldova. Rusia a pretins însă anterior în repetate rânduri că nu intervine în alegerile din alte țări.

În timpul referendumului privind aderarea la UE și al alegerilor prezidențiale de anul trecut, o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova a respins acuzațiile drept „rusofobie” și a ironizat că acestea sunt „o componentă esențială a proiectului Moldova europeană”.

Miza acum este dacă Republica Moldova își continuă drumul spre integrarea europeană, după ce a înscris obiectivul aderării în constituție, sau dacă se reorientează spre Moscova, în contextul în care Putin nu dă niciun semn că ar vrea să pună capăt războiului împotriva Ucrainei vecine.

„Scopul Kremlinului este clar: să captureze Moldova prin urne, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare pentru atacuri hibride împotriva Uniunii Europene”, a declarat Sandu parlamentarilor europeni la Strasbourg, pe 9 septembrie. „De aceea aceste alegeri sunt foarte importante. Apărându-le, protejăm nu doar Moldova, ci și securitatea și stabilitatea regională”, a subliniat ea.