Scandal în ședința conducerii PSD contra ideii ca șefii de secție din spitale să dea concurs. Ce a zis Rafila despre Rogobete și despre Vlad Voiculescu

Luni, Biroul Permanent Național al PSD a discutat o măsură din Sănătate, propusă de ministrul său din guvernul unde partidul participă. Au fost voci care au contestat puternic propunerea lui Rogobete.

În România, șefii de secție pot fi numiți doar dacă sunt propuși sau trec de veto-ul facultăților de medicină. Actualul Guvern vrea să schimbe regula și să impună concurs, ca la managerii de spital. Ministrul social-democrat Alexandru Rogobete, care susține măsura, a fost contrat luni de o parte din colegii săi de partid, în Biroul Permanent Național al PSD.

Bodog: „Nu este normal, Facultățile nu susțin”

Primul care a luat cuvântul în ședința PSD de luni și a anunțat că se opune măsurii Guvernului a fost Florian Bodog, fost ministru al Sănătății între ianuarie 2017 și ianuarie 2018.

Bodog a susținut, spun surse din PSD care au participat la ședința, că „nu este normal” ca actualul ministru al Sănătății să propună o astfel de măsură, pe care Universitățile de Medicină și Farmacie nu o susțin.

Rafila: „Ne întoarcem la legea lui Vlad Voiculescu”

Imediat după Florian Bodog a intervenit și Alexandru Rafila, care l-a acuzat pe Alexandru Rogobete, fostul său secretar de stat din minister, că, prin propunerea sa, „ne întoarcem la legea lui Vlad Voiculescu”.

Alexandru Rafila este profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, unde conduce catedra de Microbiologie.

Alexandru Rogobete s-a apărat spunând că propunerea sa diferă de modificarea legislativă pe care și-a dorit-o Vlad Voiculescu, în primul mandat de ministru. Acesta din urmă propusese depolitizarea managementului spitalelor: concursuri publice și transparente pentru managerii de spitale, cu posibilitatea participării unor observatori care să asigure transparentizarea procesului.

Lui Rogobete i s-a reproșat și faptul că la nivelul Universităților de Medicină și Farmacie „s-a creat un curent împotriva lui”.

Reprezentanții liderilor PSD din teritoriu l-au susținut pe ministru

De partea lui Alexandru Rogobete au intervenit primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, președintele Consiliului Național al PSD, Mihai Tudose și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. Ei și-au exprimat sprijinul pentru măsurile de reformă propuse de ministrul Sănătății.

La rândul său, președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a spus, potrivit surselor citate, că PSD-iștii „s-au înțeles” pe pachetul de reformă propus de Alexandru Rogobete, „chiar dacă sunt nemulțumiți mogulii din sănătate”.

Rogobete: „Știu că rezistența este mare”

O parte dintre măsurile de reformă a sănătății despre care Alexandru Rogobete a vorbit public în ultimele două luni, de la preluarea mandatului, au fost publicate în transparență decizională de Ministerul Sănătății, la finalul săptămânii trecute. Măsurile propuse urmează să facă parte din Pachetul 2 de reforme pentru care Guvernul se pregătește să își asume răspunderea.

Propunerea care a ajuns mărul discordiei în ședința conducerii PSD spune că:

„(7) În secţiile clinice, laboratoarele clinice şi serviciile medicale clinice, funcţia de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu medical se ocupă de către un cadru didactic universitar medical desemnat pe bază de concurs organizat conform prevederilor alin. (9).”

Șefii de secție din spitale, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari, monitorizați anual, iar funcția nu va mai fi ocupată doar prin formalități, scria sâmbătă ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook: „Fiecare candidat va susține un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu indicatori concreți și obiective măsurabile”.

„Calitatea universitarǎ nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni șef de secție. Este o normalitate pe care trebuie să o readucem în spitale. (…) Eliminăm concursurile formale, unde se «recitau» două-trei articole de lege și introducem criterii minime, criterii de performanță și evaluare continuǎ. Știu că rezistența este mare, dar împreună putem să ne facem bine”, adăuga ministrul Sănătății.

