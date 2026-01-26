Spitalul „Sf. Pantelimon” a primit o ambulanţă de peste 80.000 de euro. Motivul pentru care stă nefolosită, potrivit directorului medical

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Bucureşti a primit, în urma unei sponsorizări, o ambulanţă evaluată la peste 80.000 de euro, însă autosanitara nu poate fi utilizată pentru că salariul ambulanţierului care ar trebui să o conducă este unul foarte mic, de puţin peste 3.000 de lei, scrie News.ro.

„Am primit printr-o sponsorizare o ambulanţă, 82.000 de euro, ultimul model, nou-nouţă, de la o firmă grecească care e în România de 30 de ani şi ne-a făcut cadou această ambulanţă. Am încercat să găsim un şofer, un ambulanţier, ce să vedeţi, pe salariul mic pe care îl oferă instituţia, nu numai a noastră, spitalele, a venit un cetăţean, s-a înscris la concurs singur pe post şi când a aflat salariul a spus: mulţumesc frumos, nu am nevoie. Este 3.560 de lei net, în mână, să fii şofer de ambulanţă. E adevărat că e nouă, e cu climatizare, e cu tot ce trebuie, ultramodernă, din păcate nu are cine să o folosească”, a declarat luni seară, la Medika TV, dr. Toni Popescu, directorul medical interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”.

El a precizat că este vorba despre o ambulanţă de transport, care are însă dotările unei ambulanţe de intervenţii, pentru că aşa a dorit firma care a făcut sponsorizarea.