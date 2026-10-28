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Actualitate

Start-up-ul românesc care își anunță închiderea după șapte ani. „Primăria București, prin Regulamentul adoptat, ne va desființa”

Ramona Ciobanu
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Noile reguli care introduc restricții pentru închirierea trotinetelor electrice în București și taxe pentru operatori au provocat deja o reacție din partea unei firme românești active pe piața din Capitală.