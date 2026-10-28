Start-up-ul românesc care își anunță închiderea după șapte ani. „Primăria București, prin Regulamentul adoptat, ne va desființa”

Noile reguli care introduc restricții pentru închirierea trotinetelor electrice în București și taxe pentru operatori au provocat deja o reacție din partea unei firme românești active pe piața din Capitală.

Splash, start-up-ul de închiriere a trotinetelor electrice în București, nu va mai putea continua afacerea după introducerea noilor taxe, a anunțat marți seară fondatorul său, Octavian Marin, pe pagina de Facebook.

„Splash! La revedere! A fost un gând frumos pentru București, orașul în care m-am născut, am crescut și m-am format ca om. A fost o nebunie care a costat mai bine de 1.000.000 Eur. (1500 x 650 Eur/trotineta, la care adaugam și costurile pentru software)”, a scris Octavian Marin, pe pagina de Facebook.

Potrivit antreprenorului, investiția nu a fost recuperată, „am fost în fiecare an pe break-even operațional”.

Splash se va desființa la sfârșitul anului, a precizat acesta.

„Splash ramane povestea mea, a tuturor celor care au construit-o și nu în ultimul rand, a celor care s-au plimbat cu trotinetele și și-au oferit, pe două roți, propriile amintiri. 7 ani colorați cu Splash! Ultima toamnă! Primaria București, prin Regulamentul adoptat astăzi (marți – n.r.) la sfârșitul acestui an, ne va desființa”, a încheiat proprietarul Splash.

Cine mai poate închiria trotinete în București

Consiliul General a aprobat marți un nou regulament pentru închirierea trotinetelor electrice.

Regulile vizează direct firmele de închiriere de trotinete, în special Lime, Bolt, Bird și Splash.

Principala modificare este că vor putea închiria trotinete electrice persoanele care au minim 18 ani.

Excepție o fac cei care au permis pentru categoriile AM, A1 și B1, care vor putea închiria trotinetele electrice de la vârsta de 16 ani.

Conform regulamentului, operatorul are obligația de a implementa, la înregistrarea contului, un mecanism de verificare a vârstei pe baza unui act de identitate sau a unor mijloace electronice de identificare și de a bloca accesul la serviciu al persoanelor care nu îndeplinesc această condiție.

Taxe noi pentru companii

O altă modificare importantă este că firmele care închiriază trotinete vor plăti o taxă de autorizare anuală de 5.000 de lei, plus 0,75 lei pe zi pentru fiecare trotinetă aflată în exploatare pe domeniul public.

Primăria poate limita numărul de trotinete autorizat, iar zonele în care operatorii amplasează trotinetele trebuie avizate de Comisia Tehnică de Circulație