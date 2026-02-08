Sportiv american de la Jocurile Olimpice, criticat de Donald Trump. Declarațiile care au stârnit furia președintelui american

Președintele Donald Trump l-a criticat duminică pe schiorul american Hunter Hess, la câteva zile după ce acesta a exprimat sentimente contradictorii cu privire la faptul că va reprezenta Statele Unite la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, potrivit Reuters.

„Dacă așa stau lucrurile, nu ar fi trebuit să participe la probele pentru echipă și este păcat că face parte din ea”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, rețeaua sa socială. „Este foarte greu să susții pe cineva de genul”, a adăugat președintele american.

Startul Jocurilor Olimpice nu a fost ocolit de tensiuni politice. Vicepreședintele american JD Vance a fost huiduit copios la ceremonia de deschidere, iar înainte de eveniment a avut loc un protest la Milano față de prezența personalului din cadrul Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE).

Agenții care s-au deplasat în Italia fac parte dintr-o divizie de investigații a instituției și au fost trimiși special pentru a-i consilia pe oficialii locali în a asigura securitatea concursurilor, potrivit The New York Times.

Agenția a fost vizată de proteste în Statele Unite, după cazurile celor două persoane împușcate mortal de agenți luna trecută.

Ce declarase Hunter Hess

Vineri, la Milano, în timpul unei conferințe de presă, schiorul de freestyle Hunter Hess a spus că este „puțin greu” să reprezinți SUA și că are sentimente contradictorii în această privință.

„Evident, se întâmplă multe lucruri față de care nu sunt cel mai mare fan și cred că mulți oameni nu sunt”, a declarat el. „Doar pentru că port steagul nu înseamnă că reprezint tot ce se întâmplă în SUA”, a adăugat sportivul.

Schiorul american Hunter Hess, în timpul unui eveniment din 10 ianuarie 2026. Credit: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Colegul său din echipa de schi Chris Lillis s-a pronunțat împotriva ICE în aceeași conferință de presă.

„Cred că, ca țară, trebuie să ne concentrăm pe respectarea drepturilor tuturor și să ne asigurăm că ne tratăm cetățenii, ca pe oricine, cu dragoste și respect”, a declarat Lillis. „Și sper că atunci când oamenii se uită la sportivii care concurează la Jocurile Olimpice, își dau seama că asta este America pe care încercăm să o reprezentăm”, a mai afirmat el.