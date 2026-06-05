SRI admite că a selectat Digi. Anterior, Serviciul anunțase că atribuirea a fost decisă de Cancelaria Guvernului

Serviciul Român de Informații admite că a cerut platforma, a studiat piața, a selectat, a negociat și a atribuit contractul de 190 de milioane de euro pentru Digi în vederea realizării unei platforme integrate pentru securitate cibernetică. Anterior, SRI precizase că de contract s-a ocupat Cancelaria primului-ministru, ceea ce l-a determinat pe premierul Bolojan să contrazică public Serviciul.

Într-un comunicat publicat vineri după-amiază, SRI amintește că procesul de achiziții prin programul SAFE se derulează „sub coordonarea” Cancelariei, conform prevederilor OUG 62/2025.

„SRI, în conformitate cu prevederile aceluiași act normativ, este una dintre instituțiile în atribuțiile cărora se află realizarea achizițiilor publice corespunzătoare proiectelor incluse în Planul de investiții în industria de apărare a României”, se spune în comunicatul SRI.

„SRI a desfășurat procedura de negociere și a atribuit contractul”

Aceeași sursă precizează că „SRI a parcurs etapele aferente atribuirii acordului-cadru” încheiat cu Digi România:

„Așa cum au procedat toate autoritățile publice împuternicite să efectueze achiziții în cadrul Instrumentului SAFE, SRI:

a identificat necesitățile și obiectivele achiziției , prin raportare la atribuțiile legale ale instituției, dar și la obiectivele programului SAFE;

, prin raportare la atribuțiile legale ale instituției, dar și la obiectivele programului SAFE; a realizat consultarea pieței , pentru a identifica soluțiile tehnice și financiare;

, pentru a identifica soluțiile tehnice și financiare; a elaborat documentația de atribuire.”

Ulterior, documentul de analiză a solicitării de informații, întocmit de SRI, a fost transmis spre analiză și aprobare, către Grupul de lucru interinstituțional, CSAT și Parlament prin Comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională.

„În aplicarea prevederilor art. 19 din Instrumentul SAFE și conform prevederilor art. 4 alin. (2) din OUG nr. 62/2025, SRI a desfășurat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și a atribuit acordul-cadru către operatorul economic Digi România”, se spune în finalul comunicatului.

În prima reacție a serviciului secret legată de contractul de 196 de milioane de euro din programul european de apărare SAFE, SRI a spus că nu Serviciul secret, ci Cancelaria premierului a selectat Digi. Joi seara, la Euronews, Bolojan a susținut că Guvernul nu a avut niciun amestec în procedura de achiziție publică.

Bolojan: „Am aflat doar din presă vizavi de cine a semnat”

Bolojan a spus că nici el și nici Guvernul nu s-au amestecat în negocierile dintre furnizori și autoritățile contractante.

„După ce, deci, fiecare a negociat contractul, la final, au venit cu suma respectivă, cu contractorul și, în grupul de lucru la nivel de Guvern, care integrează toate aceste proceduri, s-a dat o aprobare finală, care a însemnat că se verifică dacă destinația sumei alocate a fost respectată și suma în cuantum, dar acest grup de lucru nu a avut nicio ingerință în aceste negocieri, care au fost purtate direct, și nici Guvernul nu a avut niciun fel de discuție pe tema asta, nici eu personal, și pur și simplu am aflat doar din presă vizavi de cine a semnat acest contract”, a adăugat premierul interimar.

El a spus că, în opinia sa, SRI și celelalte autorități contractante din programul SAFE trebuie „să explice cât se poate de clar ce s-a întâmplat”, întrucât „altfel se creează confuzii și oamenii nu mai înțeleg ce se întâmplă”.

Contrazicerile dintre SRI și Palatul Victoria

Pașii comunicării publice a instituțiilor au fost:

Miercuri, întrebat de HotNews, Mihai Jurca, șeful cabinetului premierului Ilie Bolojan și coordonatorul SAFE, a spus că „SRI a propus platforma”. Jurca a adăugat că SRI a ales cum se face achiziția, pentru că „modul de selectare este atributul autorității contractante”, adică atributul SRI. Aceeași informație fusese furnizată pentru publicul HotNews de către Guvern, prin purtătoarea de cuvânt. Joi, într-un comunicat dat publicității, SRI descrie o situație inversă. SRI susține că Digi a fost selectat sub coordonarea lui Mihai Jurca. „Întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim- Ministrului. Identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului”, afirmă Serviciul Român de Informații. Ulterior comunicatului SRI, joi seară, la Euronews, premierul interimar Ilie Bolojan a apărat poziția Guvernului. Bolojan a afirmat că „încheierea acestui contract dintre Serviciul Român de Informații nu are nicio legătură cu Guvernul României”.

În comunicatul de joi, SRI a mai menționat că „identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de Șeful Cancelariei Prim-Ministrulu”, iar „lista furnizorilor selectați este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării”.