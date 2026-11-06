SRI, anunț după valul de alerte cu bombă care a vizat zboruri din România și Europa: „Înţelegem îngrijorarea”

Alertele cu bombă de pe Aeroportul Otopeni s-au dovedit a fi false, iar identitatea autorilor amenințărilor este în curs de investigare, a anunțat vineri, purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea.

Un val de amenințări cu bombă a vizat în această săptămână zeci de zboruri de pasageri pe întreg continentul european, inclusiv în România, determinând aterizări neplanificate.

„SRI, prin Brigada Antiteroristă, a efectuat verificările specifice şi până în prezent ameninţările nu s-au confirmat şi nu au fost descoperite dispozitive explozive”, a anunțat Ovidiu Marincea, într-o declarație de presă citată de Agerpres.

Anunțul acestuia a venit după ce, vineri, un avion Tarom cu 102 pasageri la bord, care venea de la Praga către Aeroportul Otopeni, a fost ținta unei amenințări cu bombă, alertă care s-a dovedit a fi falsă. Anterior, joi, alte trei avioane care au aterizat pe Otopeni au fost vizate de amenințare cu bombă.

„Înţelegem îngrijorarea provocată de ameninţările cu bombă care au vizat în ultimele zile mai multe zboruri din toată Europa, inclusiv curse cu destinaţia Bucureşti. Fiecare sesizare este evaluată cu seriozitate. Controalele aeronavelor, debarcarea pasagerilor sau reverificarea bagajelor sunt măsuri de precauţie pentru protejarea pasagerilor, iar activarea acestor proceduri nu înseamnă că a fost confirmată existenţa unei bombe”, a mai spus purtătorul de cuvânt al SRI.

„Îndemnăm la calm”

Acesta a adăugat că zborurile pe aeroportul bucureştean s-au desfăşurat în condiţii de siguranţă în toate aceste zile.

„Identitatea autorilor şi eventualele legături dintre aceste incidente fac în prezent obiectul investigaţiilor. Revendicările care circulă în spaţiul public nu reprezintă dovezi privind originea ameninţărilor. Aşa cum spuneam, investigaţiile sunt în derulare şi sunt coordonate între mai multe state şi autorităţi”, a precizat Marincea.

Totodată, a făcut un apel la calm şi a menţionat că verificările suplimentare pot duce la întârzieri ale zborurilor.

„Îi îndemnăm pe pasageri să-şi păstreze calmul, să urmărească informările autorităţilor şi ale companiilor aeriene şi să respecte indicaţiile personalului. Eventualele verificări suplimentare pot produce într-adevăr întârzieri, pot perturba traficul, dar au un scop precis, siguranţa fiecărui pasager”, a asigurat purtătorul de cuvânt al SRI.