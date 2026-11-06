Alertă cu bombă într-un zbor Tarom Praga-București, cu 102 pasageri la bord. Incidentul, după valul de amenințări din toată Europa
Un avion Tarom cu 102 pasageri la bord, care se îndrepta de la Praga către Aeroportul Otopeni din Bucureşti, a fost, vineri, ținta unei amenințări cu bombă, potrivit BoardingPass. Oficialii aeroportului au confirmat incidentul, precizând că avionul a aterizat în siguranță, iar amenințarea s-a dovedit a fi falsă.
- Incidentul vine după valurile de amenințări cu bombă din această săptămână care au vizat avioanele de linie din Europa, inclusiv din România.
Este vorba despre zborul TAROM RO226 Praga – București. Avionul a aterizat în siguranță și „au început procedurile standard de verificare pentru astfel de cazuri”, au precizat oficiali ai Aeroportului București pentru HotNews.
„Referitor la zborul ROT226 Tarom Praga – București, care urmează să aterizeze pe Aeroportul Henri Coandă: 102 de pasageri la bord. La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituțiile statului”, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București.
Avionul a aterizat la ora 12:19.
După parcurgerea procedurilor specifice, amenințarea s-a dovedit a fi falsă, a anunțat CNAB.
Traficul aerian se desfășoară în siguranța, fără probleme, conform planului de zbor, a precizat compania.
În ultimele zile, zeci de zboruri din Europa au fost ținta unor amenințări cu bombă, însă nicio alertă nu s-a confirmat.
Trei avioane care au aterizat joi pe aeroportul Otopeni au fost vizate și ele de amenințare cu bombă: un avion Wizz Air venit de la Milano și o cursă Air Serbia de la Belgrad. A fost vizat și un avion olandez KLM aflat la sol, care făcuse escală la București în drum spre Tel Aviv.
Incident cu Wizz Air și la un zbor Praga-Roma
Tot astăzi, un zbor al companiei Wizz Air de la Praga la Roma a fost deviat către Veneția, unde a aterizat în siguranță, după ce autoritățile italiene de control al traficului aerian au primit un mesaj de alertă privind o bombă prin telefon, a relatat vineri agenția de știri ANSA, citată de Reuters.
ANSA a relatat anterior că mesajul privind alerta cu bombă a fost transmis printr-un apel telefonic către turnul de control al aeroportului Fiumicino din Roma, însă sursa a negat informația.