SRI, chemat să dea explicații după ce l-a criticat pe Ludovic Orban: „Mai există o problemă”

Deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL și fost membru al Comisiei parlamentare pentru controlul activității SRI, afirmă că Serviciul Român de Informații trebuie să ofere explicații după ce acesta a denunțat drept „regretabile” și „nefondate” afirmații făcute de fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban la televiziunea publică.

„Reacția publică a SRI la declarațiile fostului premier Ludovic Orban este un atac disproporționat la adresa dlui Orban”, își începe Muraru mesajul în care amintește că în prezent este președintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe.

„O asemenea reacție riscă să prejudicieze deopotrivă persoana vizată, credibilitatea Serviciului, reputația profesioniștilor care lucrează în această instituție și, mai ales, încrederea publicului în neutralitatea politică a serviciilor de informații”, a mai scris acesta într-un mesaj amplu pe care l-a publicat miercuri pe pagina sa de Facebook.

Principalele afirmații făcute de Alexandru Muraru:

„misiunea SRI nu este să se războiască public cu un om politic sau altul, să distribuie certificate de responsabilitate politică ori să sancționeze retorica unor foști sau actuali demnitari;

există o diferență fundamentală între dreptul unei instituții de a clarifica informații factuale care îi privesc activitatea și tentația de a deveni participant la o dispută politică;

ceea ce face această reacție cu atât mai greu de înțeles este contrastul izbitor cu tăcerea publică a SRI în fața altor acuzații, incomparabil mai grave, care au privit chiar neutralitatea politică și rolul constituțional al instituției;

nu am văzut aceeași vehemență nici atunci când SRI a fost acuzat în spațiul public că nu a prevenit ascensiunea extremismului politic și nici în fața întrebărilor privind capacitatea instituțiilor de a identifica și contracara, înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, operațiunile de influență și manipulare care au favorizat candidatura lui Călin Georgescu„.

Alexandru Muraru susține că SRI trebuie să ofere explicații publice privind mesajul despre Ludovic Orban

Președintele Comisiei pentru controlul SIE își continuă mesajul:

cine a decis că SRI trebuie să răspundă astfel unui fost prim-ministru ar trebui să explice ce interes instituțional a servit această comunicare;

cu cât o instituție dispune de mai multă putere, cu atât obligația sa de autocontrol trebuie să fie mai mare;

mai există o problemă: serviciile de informații trebuie să accepte controlul democratic, inclusiv atunci când acesta se manifestă prin întrebări incomode, suspiciuni sau critici publice. Nu orice critică este întemeiată, dar nici orice critică neîntemeiată nu justifică o reacție instituțională agresivă;

este profund nedrept ca o asemenea comunicare să pună într-o lumină nefavorabilă munca miilor de profesioniști ai SRI care își îndeplinesc atribuțiile cu discreție, responsabilitate și loialitate față de statul român. Ei nu trebuie transformați, nici măcar indirect, în participanți la polemici politice;

conducerea SRI trebuie să explice cine a autorizat acest mesaj, care a fost rațiunea sa instituțională și dacă au fost evaluate consecințele asupra percepției publice privind neutralitatea Serviciului.

Ce a scris SRI despre Ludovic Orban

„În urma declarațiilor făcute de domnul Ludovic Orban la televiziunea publică, în data de 20 octombrie, SRI consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public a unor acuzații nefondate, prin care instituției îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă”, a notat instituția într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook marți noapte.

SRI a continuat:

„Insuccesul ori succesul politic ale unor formațiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituționale și a consecințelor acestora. Caracterul de repetabilitate în spațiul public a limbajului suburban la adresa Serviciului și a conducerii acestuia determină prezenta reacție.

„În ceea ce privește conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Și în niciun caz ‘pe șestache’. Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcției nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea.

SRI nu participă la înțelegeri politice și își desfășoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituția României și de lege. SRI va continua să asigure securitatea și siguranta românilor și a statului român, conform legii și resurselor alocate în raport cu dinamica și gravitatea amenințărilor”.

Ce a spus Ludovic Orban la televiziunea publică despre SRI

Fostul premier Ludovic Orban, pe care președintele Nicușor Dan l-a demis din funcția de consilier prezidențial în noiembrie 2025, la o lună și jumătate după ce îl numise în postul de la Palatul Controceni, consideră că şeful statului s-a apropiat de PSD cu speranţa de a obţine susţinerea acestui partid pentru un nou mandat de preşedinte, oferind la schimb social-democraţilor guvernarea.

Orban a afirmat că Nicuşor Dan acţionează în acest fel „pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care îşi va respecta înţelegerile cu Nicuşor”, fostul premier indicînd în acest context atât SRI, cât şi Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP).

Ludovic Orban a afirmat marţi seară la TVR, că președintele „Nicuşor (Dan) conspiră de un an de zile cu PSD-ul cum să aducă PSD-ul la putere”.

„De fapt, ăsta e guvern PSD cu nişte plombe naive care s-au băgat în aventura asta fără să ştie în ce se bagă. A fost un plan al preşedintelui Nicuşor Dan făcut cu PSD ca să scape de Bolojan. Adică au pus la cale să îl schimbe pe Bolojan prin moţiune de cenzură”, a susţinut Ludovic Orban, în emisiunea Danei Chera.