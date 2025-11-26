StartupCafe.ro: Business CheckIn. Afacere de familie în HoReCa: Andreea și Eladie Bumbar au dat Capitala pe antreprenoriat la Piatra Neamț

Andreea și Eladie Bumbar (foto) sunt un cuplu tânăr care a avut curajul să-și lase în urmă viața construită în București pentru a începe, de la zero, o afacere în orașul natal al lui Eladie, Piatra Neamț. Ea, absolventă de Comunicare și Relații Publice, cu experiență în zona de resurse umane, el, inginer pasionat de antreprenoriat, au deschis împreună, în urmă cu mai bine de trei luni, ONEderful Restaurant, cu specific urban, un spațiu născut din dorința de a îmbina mâncarea bună cu cafeaua de specialitate. Deși nu aveau experiență în domeniul ospitalității și au învățat totul pe parcurs, cei doi au reușit să transforme o clădire a familiei într-un spațiu primitor, amenajat aproape în întregime prin propriul lor efort.

Drumul lor antreprenorial a căpătat direcție și mai multă claritate în momentul în care au ajuns la BT Stup, spațiul de resurse și consultanță dedicat afacerilor aflate la început de drum sau în dezvoltare. Acolo au găsit nu doar răspunsuri la întrebările tehnice care îi copleșiseră în primele luni, ci și oameni dispuși să le asculte ideile și să le ofere îndrumări concrete.

Articol susținut de BT Stup