StartupCafe.ro: Business CheckIn. Alina și Răzvan au lăsat joburile din multinaționale pentru antreprenoriat la 1250 metri altitudine, în Transilvania

Alina și Răzvan Marinescu și-au construit drumul către antreprenoriat pornind de la pasiunea lor pentru natură și dorința de a crea experiențe autentice. După ani petrecuți în multinaționale, între call-uri și conferințe, cei doi soți au ales să părăsească rutina birourilor și să transforme un vis în realitate: Ursa Mică Glamping Resort, situat pe culoarul Rucăr-Bran, la o altitudine de 1250 metri. Acolo, oamenii au acces la un restaurant cu preparate locale și internaționale, spa și activități care aduc aventura și relaxarea în același loc, spune Alina Marinescu.

Drumul lor nu a fost lipsit de provocări, dar Alina și Răzvan Marinescu au găsit sprijin la BT Mic, accesând o finanțare care le-a permis să finalizeze restaurantul și să extindă facilitățile.

Citește continuarea articolului pe startupcafe.ro

Articol susținut de BT Stup