StartupCafe.ro: Business CheckIn. De la banking la modă: Cecilia duce mai departe pasiunea pentru fashion, moștenită din familie

Timp de 17 ani, Cecilia Codreanu a lucrat într-un sistem construit pe cifre, proceduri și previzibilitate. În paralel, a purtat cu ea o moștenire tăcută: croitoria, o meserie transmisă în familie de trei generații. În 2018, la granița dintre rigoarea mediului bancar și nevoia de a crea ceva concret, a decis să transforme această pasiune într-un business. Așa a apărut Fereya, un brand de modă construit pe producție locală și materiale premium, care mizează pe piese versatile, gândite să însoțească femeia de dimineață până seara, într-o piață dominată de volum și viteză.

În parcursul său antreprenorial, Cecilia Codreanu a apelat și la resursele puse la dispoziție de BT Stup. Prin participarea la cursuri, workshopuri și evenimente de networking, axate pe teme precum branding, storytelling sau conformare fiscală, fondatoarea Fereya a avut acces la know-how aplicat și la o comunitate de antreprenori aflați în etape similare de dezvoltare.

