StartupCafe.ro: Business CheckIn. De la hobby la afacere: Emilia din București a avut o scânteie și a lansat Lumiar

Emilia Voicu (foto), o antreprenoare din București, a transformat pasiunea pentru lumânările parfumate din ceară de soia într-o afacere creativă: Lumiar.ro, lansată în 2022. Brandul se remarcă pe piața produselor artizanale prin designul unic al recipientelor lucrate manual și prin atelierele dedicate atât publicului larg, cât și companiilor interesate de experiențe originale pentru angajați. După o scurtă pauză, fondatoarea pregătește relansarea atelierelor și dezvoltarea afacerii alături de un posibil partener.

În parcursul său antreprenorial, Emilia Voicu a beneficiat de sprijinul BT Stup, unde a participat la programul de mentorat „Avânt din Stup” și la workshop-uri dedicate micilor afaceri. Experiența i-a oferit o viziune mai clară asupra promovării online și a consolidării prezenței digitale, competențe esențiale pentru o afacere aflată la început de drum.

Articol susținut de BT Stup