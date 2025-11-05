StartupCafe.ro: Business CheckIn. Fost bancher, acum antreprenor: Afacerea lui Florin ajută firmele din România să potrivească visurile cu cifrele

După două decenii petrecute în sistemul bancar, Florin Pop (foto) a decis să schimbe locul din care privește economia românească. Alături de o asociată a înființat Capital Decisions, o companie care oferă servicii de fractional CFO și care își propune să traducă ambițiile oamenilor de business în scenarii financiare realiste și să aducă disciplină strategică într-un mediu în care planurile mari se nasc adesea înaintea bugetelor.

La început de drum, antreprenorii au apelat la BT Stup pentru deschiderea conturilor și gestionarea operațiunilor curente. Pe măsură ce compania se dezvoltă și planurile de extindere internațională avansează, Florin Pop spune că ia în calcul accesarea unei finanțări prin BT Mic, pentru a sprijini următoarea etapă de creștere.

